El espacio a la izquierda del PSOE se ha ido ensanchando en España y en cada proceso electoral se multiplican las papeletas que pueden elegir los ciudadanos en las urnas. Las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo no son una excepción y este año el foco es mayor en todas estas formaciones porque todas están llamadas a entenderse bajo el paraguas de Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz que se sigue cocinando para las elecciones generales de fin de año, ya que la plataforma no concurre en este primer asalto electoral.

Más de una docena de listas, nombres, siglas y caras electorales componen el mapa autonómico del 28M en un espacio en el que Podemos e IU concurren juntos en diez de las doce comunidades que celebrarán comicios.

Los de Ione Belarra y Alberto Garzón se han puesto de acuerdo para unir sus fuerzas en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura, La Rioja, Canarias, Murcia, Navarra y Cantabria. En estas cuatro últimas regiones es la primera vez que concurren en coalición. Solo Asturias y Aragón quedan fuera de la imagen de unidad ofrecida por Podemos e IU en este 28M.

Pero en varias regiones estas fuerzas claves a la izquierda del PSOE comparten protagonismo con otros proyectos nacidos en algunos casos de ex de Podemos que han creado nuevos partidos u otras formaciones de ámbito puramente regional que complican aún más la amalgama de formaciones de iquierda.

Es el caso de Más País, el partido que en 2019 formó Íñigo Errejón tras su sonado divorcio con Podemos, y que se presenta en la Comunidad de Madrid, Asturias y Murcia con sus respectivas marcas regionales.

Junto con Aragón, Asturias es la otra comunidad en la que no ha sido posible el entendimiento entre Podemos e IU. En este caso se da la circunstancia anómala de que los de Garzón han sellado acuerdo con la formación de Íñigo Errejón , Más Asturies.

Aragón es otra de las comunidades donde se multiplican las papeletas a la izquierda. En esta comunidad no ha sido posible el acuerdo entre Podemos e IU, pero además está la Chunta Aragonesista con una representación histórica en el Parlamento aragonés desde hace décadas . En los comicios de 2019 Podemos obtuvo cinco diputados e IU, un solo representante. IU pelea por mantener la representación en este parlamento y precisamente el líder de la formación, Alberto Garzón, protagonizó el sábado su primer acto de precampaña en esta comunidad.

Si algo tienen en común todas estas fuerzas de izquierda repartidas por todo el territorio nacional, menos Podemos, es su apoyo a la plataforma electoral de Yolanda Díaz, que mantiene sus diferencias con la formación morada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tiene aún nueve meses para recomponer esa unidad con la formación de Ione Belarra, pero no parece cercano el acuerdo para enfilar las generales con todo el espacio unido a la izquierda del PSOE.

Sigue en el aire la posibilidad real de que finalmente compitan por un lado Sumar y por otro Podemos para llegar a La Moncloa. Unos y otros dicen que no quieren ese escenario y ambos reconocen que eso supondría "entregar el gobierno a PP y a Vox", pero el acuerdo no llega y si hay algo claro es que parece que no se cerrará, si se cierra, hasta después del 28 de mayo.

Aún no se sabe en qué territorios hará campaña Díaz y el foco estará puesto en los lugares donde la izquierda está fragmentada. De esta forma la candidata tendrá territorios fáciles para hacer mítines como Barcelona, donde no se celebran autonómicas pero sí municipales, para brindar su apoyo a Ada Colau como alcaldesa; o en Navarra, donde una sola candidatura aglutina a la izquierda; pero habrá comunidades convertidas en campos de minas en la campaña como la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde Díaz tendría que decantarse por unas fuerzas u otras, con todo lo que ello supondría de cara a ese posible acuerdo con Podemos a nivel nacional.

Las declaraciones de Díaz en el programa de Jordi Évole del pasado domingo en el que dio a entender que su voto en la Comunidad de Madrid sería para Mónica García ha generado ya mucha polémica y en esta semana varios líderes de Unidas Podemos como Alberto Garzón (IU) y Jaume Asens (comunes)- alineados con Díaz en su proyecto Sumar- han salido a defender a la candidata de Unidas Podemos en Madrid, Alejandra Jacinto.

El pulso entre Podemos y Sumar no afloja y los 'morados' no pierde ocasión en desmarcarse de Sumar (y del PSOE, claro está) y erigirse como la fuerza de la izquierda. Belarra ya ha pedido a Díaz que haga campaña por Podemos el 28M "si quiere ser la candidata de la unidad", aumentando la presión.

Toda la cúpula de Podemos- su secretaria general, Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero; el portavoz parlamentario, Pablo Echenique; o el considerado en parte por Díaz líder de los 'morados', Pablo Iglesias- reprochan cada día a Díaz su falta de compromiso con la unidad e insisten en que es Díaz la que se niega a firmar un acuerdo para fijar ya las condiciones de las primarias abiertas en Sumar.

La candidata quiere esperar a que pase el 28M y que esa firma sea de todos los partidos en un proyecto colectivo. Reprocha, por su parte, a Podemos buscar la unidad "a torta limpia".

Díaz insiste en cada intervención en la idea fuerza que quiso enviar en su acto de presentación como candidata en Madrid de que no quiere "tutelas de nadie" y repite que tiene "perfil propio", "proyecto propio" y que está "harta de ser de hombres".

De momento, en el primer barómetro del CIS tras la irrupción de su partido y tras las críticas de Podemos al CIS por su "cocina", Sumar irrumpe como cuarta fuerza con un 10,6% de intención de voto, muy por delante de Unidas Podemos.



Los mensajes a un lado y a otro se van calentando a medida que se acerca el inicio real de la campaña. Quedan menos de 20 días para que los partidos puedan ya oficialmente pedir su voto y ahí sí Díaz tendrá que decidir su papel en la campaña y toda esta amalgama de fuerzas a la izquierda cómo compite en las urnas para sumar de cara a las generales.