Yolanda Díaz ya ha dado el paso y a partir de ahora ya no solo será vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, sino que también deberá actuar como candidata a la Presidencia del Gobierno.

No son pocos los retos que afronta desde su nuevo papel en un año ardiente en lo político y con varios frentes de los que ocuparse y que resolver.

Gestionar la relación con Podemos para que se sume a su plataforma electoral; reunificar el siempre complicado espacio ideológico de la izquierda, con mucha disgregación de partidos y coaliciones; aunar a un grupo parlamentario, el de Unidas Podemos, dividido entre los que ya se han posicionado con Díaz y los que siguen fieles a las tesis de Podemos; y hacer campaña del 28M con muchos partidos a los que apoyar son solo algunos de sus próximos retos.

Todo ello, mientras arranca su propia campaña personal como candidata para llegar a La Moncloa conformando un "proyecto de país" y siendo la vicepresidenta segunda de quien será su rival en las urnas, Pedro Sánchez.

Las claves de algunos de sus retos este 2023:

La difícil relación con Podemos

Ahora mismo las relaciones están más que congeladas entre Podemos y Sumar o lo que es lo mismo, entre Podemos y la propia Díaz.

El pulso que han echado estos últimos días ya es historia porque ya se ha pasado a la siguiente pantalla, una vez hecha la presentación de Díaz. Podemos quería y quiere un acuerdo bilateral con Sumar para la organización de las primarias y Díaz no ha cedido a esa petición e insiste en que el pacto será multilateral con todas las fuerzas.

La consecuencia de este primer desencuentro ya manifiesto y público entre ellos ha supuesto que Díaz dé el paso de proclamarse candidata sin el apoyo de la fuerza más mayoritaria a la izquierda del PSOE.

Este mismo lunes la ya precandidata ha dicho en una entrevista en TVE que "Podemos debe explicar por qué ha decidido quedar fuera de Sumar" y ha vuelto a insistir en que "el proyecto ya está en marcha y no va de partidos".

Y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido en RNE en la necesidad de firmar un pacto a dos "cuanto antes" para poder caminar juntos.

Díaz no se amilana y en su discurso del domingo, aunque no citó a Podemos, le lanzó claros recados: no va a aceptar "tutelas" de nadie, se siente "libre" y llama a que "todos" se entiendan. Podemos niega ejercer tutela alguna hacia la ministra.

Queda mucho tiempo para las elecciones generales y aún hay margen para que Podemos se sume a este proyecto, en el que temen que su marca 'morada' quede diluida entre la más de decena de formaciones que aglutina Sumar.