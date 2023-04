El exvicepresidente Pablo Iglesias ha afirmado que Podemos debe tener "altura de miras" y "defender la unidad" de la izquierda, pese a los "ninguneos" y "insultos" que reciben de cara al proceso de frente amplio en el espacio progresista que se ha abierto con el lanzamiento de Sumar.

En una intervención durante la 'Fiesta de la Primavera' que despliega la formación en Zaragoza, Iglesias ha sentenciado que es consciente de que hay militantes que se sienten "ofendidos" y "dolidos", o que exijan "respeto" para la formación morada, pero ha emplazado a "defender la identidad" del partido, que sigue con la mano tendida, porque es necesario para esa unidad, aunque no siempre sea "sencillo y fácil".



La cita llega marcada por la tensión entre Podemos y Sumar tras la ausencia de los morados al acto de lanzamiento de la candidatura de la vicepesidenta segunda, Yolanda Díaz, el pasado 2 de abril, tras no suscribirse antes un pacto básico y bilateral de confluencia con Sumar sobre primarias abiertas.

El exlíder de Podemos, que en ningún momento ha citado a Díaz a otras formaciones, ha entendido que haya cierto malestar en bases del partido cuando ven que se les "insultan" y se les "menosprecia" desde todos los "cañones mediáticos".

Belarra dice que Podemos no es "un adorno del PSOE"

En plena tensión con Sumar, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el partido sigue fuerte ante los que quieren que la "izquierda vuelva a ser como la de antes", "relegada a una esquinita del tablero" y un "adorno del PSOE sin capacidad de influir en la política". "Nosotros no somos eso ni lo vamos a ser", ha lanzado durante el mitin central del evento rodeada del grueso de los candidatos autonómicos de la formación a los comicios del 28M.

Durante el acto, Belarra ha pedido a las bases del partido que se movilicen para construir "esperanza" en el país, pero no como un "artificio", sino con "hechos concretos" y, sobre todo, con la "valentía" de su formación para ser la "herramienta política de "los que no se callan ante las injusticias". La secretaria general de 'los morados' ha desglosado, además, que desde 2015, el partido ha visto encuestas y titulares de prensa sobre desplome de votos, pero la realidad es que han sido la fuerza de izquierda que ha obtenido "los cuatro mejores resultados de la izquierda" en las generales.



En referencia a la ley de Vivienda, la ministra de Derechos Sociales ha reivindicado que sin el impulso de su partido no sería posible la nueva nueva normativa, que va a obligar a "retratarse al PP", y ha pedido a la ciudadanía que no se deje engañar por "electoralismos" porque ahora "todo el mundo" en la izquierda va a tratar de "ponerse la medalla".