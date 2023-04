El grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) va a registrar este martes en el Congreso una proposición de ley que propone hacer gratuito el cambio de una hipoteca variable a otra a tipo fijo, para proteger a los hogares de la subida del euríbor. De acuerdo con el texto de UP, que plantea eliminar las comisiones para el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra a tipo fijo, las entidades al menos tendrían que igualar las condiciones que ofrezcan a sus clientes.

Con esta medida, según señala Unidas Podemos, se protegería a los hogares de futuros incrementos de los tipos de interés, que han pasado del 0% en junio de 2022 al 3,5% en marzo de 2023, lo que implica subidas de hasta 350 euros al mes en la cuota hipotecarias.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado la iniciativa de su formación en un tuit, en el que asegura que evitaría "las subidas de cientos de euros mensuales que terminarán en impagos".

El incremento de los tipos de interés, según UP, ha provocado "graves problemas económicos a millones de familias" debido a que la mayoría de hipotecas en nuestro país dependen de la evolución del euríbor, y por el contrario, señala la formación morada, ha reportado millonarios beneficios "caídos del cielo" a la banca comercial.

UP señala que no sería temporal ni voluntario para las entidades

Según fuentes de la formación morada, existen varias diferencias entre el código de buenas prácticas para deudores hipotecarios y la propuesta que ellos registran este martes en el Congreso. En primer lugar, que el código es voluntario para las entidades y esta medida que ellos plantean no lo sería, en segundo lugar que según su propuesta, se garantiza que el cliente logre las mismas condiciones o mejores que los nuevos clientes.

En tercer lugar, que no es el cliente quien tiene que demostrar que tiene derecho a acogerse a la medida sino que es por ley para todo el mundo, en cuarto lugar, que no se trataría de una medida temporal y por último, que en el código solo se menciona que se suprime temporalmente una comisión, mientras que la propuesta de UP señala claramente que el cambio no puede tener ningún coste para el cliente.

La medida, según fuentes de Podemos, sería "estructural", para todo el mundo y con el cliente no sería "el que tiene que aportar papeleo", frente al actual código de buenas prácticas de las entidades, en el que se trata de una medida "parcial, temporal" y "voluntaria" para el banco.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, entrevistado este martes en Las mañanas de RNE, ha dicho al ser preguntado por la propuesta de UP sobre las hipotecas que estamos "en la carrera hasta llegar a las elecciones a ver a quién se le ocurre la idea que más guste a los ciudadanos" y ha cuestionado si Podemos ha hablado con las entidades financieras antes de presentar la iniciativa o si lo han aprobado "por las buenas" y lo van a "imponer".

Bendodo ha criticado al Gobierno de coalición de Unidas Podemos y el PSOE, que "no ha hecho sus deberes antes para evitar que las hipotecas no se disparen" y ha replicado que lo "fácil" es "anunciar" el titular. "Tratan de poner parches a la mala gestión", ha agregado.