Un día después de que Yolanda Díaz haya lanzado su candidatura a las elecciones al frente de Sumar, la brecha entre ella y Podemos se ha visto acentuada tras sus declaraciones en las que ha asegurado que "en absoluto sería un fracaso" si los 'morados' no se unieran finalmente a su proyecto electoral.

La candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo fue anunciada en un acto este domingo en Madrid que contó con la participación de los partidos y coaliciones que se sitúan a la izquierda del PSOE, pero con la ausencia de la dirección de Podemos.

En ese contexto, Díaz ha respondido este lunes en RNE que "toda España sabe quién no estaba ayer, quién decidió no estar" y es, por tanto, Podemos el que debe explicar por qué no acudió. En este sentido, ha indicado que en la presentación había formaciones políticas internacionales que han querido acompañarla "sin condiciones previas".

En otra entrevista en El País, Díaz también ha afirmado que "en absoluto sería un fracaso" que las dos formaciones fueran por separado a las elecciones. "Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo", ha zanjado.

Esta respuesta ha sorprendido a Podemos, según ha declarado su portavoz Pablo Fernández, que ha mostrado su preocupación porque Díaz "no haya apostado de forma rotunda" por la unidad de la izquierda progresista y le ha emplazado a que aclare "si quiere ser la candidata de la unidad o solo de Sumar", porque para su partido "la unidad es esencial para revalidar el Gobierno". De este modo, mantendrán su mano tendida para llegar a un acuerdo para "caminar juntos" hacia las elecciones generales, sin contemplar una ruptura.

12.05 min Las Mañanas de RNE - Pablo Fernández, portavoz Podemos: "Seguimos pensando que es necesario un acuerdo electoral entre Podemos y Sumar" - Escuchar ahora

Las primarias, en el foco del debate Podemos sigue justificando su ausencia en el acto por la falta de un acuerdo por escrito para que todos los candidatos de Sumar se elijan por primarias abiertas y no entienden que la plataforma de Yolanda Díaz no se avenga a hacerlo si están todos conformes con que habrá primarias. Así, este domingo no se sintieron "interpelados" por las alusiones indirectas de la vicepresidenta, ha señalado Fernández, insistiendo en que ellos no tutelan ni a Sumar ni a Yolanda Díaz. De hecho, ha asegurado que han hecho "todo lo posible" para materializar un acuerdo: "Creemos que el acuerdo debería haberse logrado y nos sorprende un poco que no haya sido así". El caso es que mientras que Podemos pedía hacerlo mediante un paco bilateral, Díaz abogaba por uno multilateral con las fuerzas que conforman la plataforma Sumar y sin dar más protagonismo a Podemos, lo que ha llevado a que el tira y afloja entre ambos no termine. Díaz lanza su candidatura sin "tutelas" y con la ausencia de Podemos: "Quiero ser la primera presidenta de mi país" MARÍA MENÉNDEZ El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a pronunciarse sobre este pulso que mantiene su partido al replicar a Díaz que "si Sumar va a las elecciones sin Podemos, será una tragedia electoral y política". "La unidad es más necesaria que nunca, y es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones", ha afirmado este lunes. Ante esto, la ministra de Trabajo ha defendido que Sumar "sigue caminando" y queriendo ensanchar su proyecto con más formaciones y colectivos, sin "suma de siglas". Además, ha recordado que su movimiento sí se someterá a "un elemento democrático de primarias".

El PSOE insta a mirar "más allá" de sus diferencias Por otro lado, en todo este desencuentro que las dos partes arrastran, Podemos cree que desde el PSOE hay presiones en contra de la unidad, ya que "no quiere a Podemos como socio de Gobierno". En opinión del portavoz 'morado', el partido de Sánchez quiere "una izquierda que no sea verdaderamente transformadora". Mientras tanto, los socialistas se han mostrado muy interesados en que el proyecto de Yolanda Díaz salga bien de cara a reeditar el Gobierno de coalición. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado la bienvenida a la nueva candidatura y ha instado a Podemos y Sumar a mirar "más allá" de sus diferencias porque "España necesita un Gobierno progresista que consiga cuidar y proteger a todos los ciudadanos". De Galicia a La Moncloa: Díaz se lanza a la carrera electoral sin Podemos y con perfil propio MARÍA MENÉNDEZ Por parte de IU, su portavoz, Sira Rego, ha dicho que con Podemos ha habido margen para negociar y ha señalado que el acto de Sumar, al que acudió la plana mayor de la coalición con Alberto Garzón a la cabeza, "es un punto de inflexión importantísimo para la izquierda transformadora" y confían en que se vayan sumando todavía más personas. Los 'comunes' sí están convencidos de que hay margen para el entendimiento y que concurrirán juntos a las elecciones, ha manifestado el portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Joan Mena, después de que los comunes acudieran a arropar también a Díaz el estreno de su candidatura.