El ex secretario general y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este lunes a Yolanda Díaz que sería "una tragedia electoral y política" que Sumar, la nueva plataforma política presentada este domingo por la vicepresidenta segunda, no cuente con la formación morada.

"Hoy es uno de esos días en los que es necesario que el estómago no perturbe la razón. La unidad es más necesaria que nunca, y es muy importante que Podemos y Sumar se pongan de acuerdo para las elecciones", ha afirmado ante los micrófonos de RAC1, un día después de la presentación de Díaz en Madrid, a la que no asistió ningún dirigente de Podemos.

Asimismo, Iglesias cree que existe un "debate" interno dentro de la plataforma sobre cómo presentarse a las primarias de diciembre. "La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. ¿Si tuvieran claro qué quieren, cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?", ha preguntado.

Durante su intervención de este lunes, Díaz reivindicó su libertad y aprovechó la oficialización de su candidatura para mandar un recado a los 'morados', a los que ni mencionó en su discurso: "No soy de nadie, estamos cansadas de tutelas". En una entrevista en El País, ha ido más allá y ha afirmado que "Sumar no sería un fracaso sin Podemos". Y esta mañana, en TVE, ha instado a Podemos a explicar "por qué ha decidido quedarse fuera".

21.18 min Díaz reivindica la autonomía de Sumar

"Otros supieron estar a la altura (...) Quien no está es quien debe explicarlo", ha afirmado Díaz en La Hora de la 1, al tiempo que ha recordado que ella asistió a la presentación de Podemos en Vistalegre pese a pertenecer a Izquierda Unida. "Los votos no son de nadie, son de la ciudadanía. El proyecto está en marcha. Esto no va de partidos".