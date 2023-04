12:05

"Nosotros seguimos pensando que es necesario un acuerdo electoral entre Podemos y Sumar", ha señalado en Las Mañanas de RNE el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien insistie además en que el partido morado ha "hecho todo lo posible para llegar a ese acuerdo". Señala que desde la formación dicen estar sorprendidos por no haberlo alcanzado todavía, a pesar de las múltiples negociaciones, pero asegura que le siguen teniendo la mano a Yolanda Díaz para caminar juntos hacia las elecciones generales. Niega que Podemos haya tratado de tutelar a Díaz, y subraya que son "espacios políticos diferentes". Asimismo, Fernández acusa al Partido Socialista de querer como socios de Gobierno "a alguien que no sea Podemos", y añade: "Quieren a una izquierda que no sea verdaderamente transformadora".