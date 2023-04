Familias que huyen a la hipoteca fija por temor al euríbor

Julio firmó la hipoteca de su casa en febrero de 2020 y lo hizo a tipo variable. "Entonces los tipos estaban muy bajos, pero con el comienzo de 2022 empezaron a despertarse", cuenta a RTVE.es. Así, a medida que el euríbor subía, decidió actuar rápidamente para evitar que su cuota se disparara y cambió su hipoteca a tipo fijo entre marzo y abril del año pasado: "Nos vino a la memoria lo que pasó en 2006, 2007 y 2008, con la crisis inmobiliaria, cuando sufrí en mis propias carnes tener que pagar una infinidad de intereses".

Su decisión no se produjo en una fecha cualquiera. En abril de 2022, el euríbor -índice de referencia para hipotecas variables en España- entró en terreno positivo por primera vez desde enero de 2016. En los últimos meses, a medida que el Banco Central Europeo ha ido subiendo los tipos de interés para contener la inflación, el euríbor también se ha ido incrementando y en marzo ha cerrado en el 3,647%, su nivel más alto desde noviembre de 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto tiene efectos sobre las hipotecas variables y hará que su cuota suba unos 300 al mes.

“"Estoy contento porque, revisando mis cálculos, ahora estaría pagando 450 euros más si no me hubiera cambiado"“

Julio decidió recurrir a comparadores web y, con la ayuda de un gestor, vio las alternativas que le ofrecían diferentes bancos. A partir de ahí, reconoce que a él le costó más realizar el cambio por su situación financiera personal y porque las entidades entonces “estaban colapsadas”. De esta manera, consiguió hacer la gestión en tres meses y pasó de pagar 1.050 euros por su cuota variable a 1.150 euros que paga ahora con la fija. "Apenas tengo vinculaciones con el banco", señala, "y estoy contento porque, revisando mis cálculos, ahora estaría pagando 450 euros más si no me hubiera cambiado".

Por otro lado, tiene otra vivienda hipotecada desde 2006, pero esta sigue a tipo variable y actualmente también está intentando cambiarla: "Su importe es inferior y quiero hacerlo, pero no sé si ahora es buen momento. Igual me esperaré".

Pero esta no fue su única gestión. De forma paralela, firmó otra hipoteca para una segunda vivienda y se decantó directamente por el tipo fijo . Desde entonces, su cuota mensual es de 475 euros y asegura que no se arrepiente de haber escogido esta modalidad para ambos inmuebles: "La suma de mis dos hipotecas actuales, poco más de 1.600 euros, es menor que lo que habría pagado si hubiera seguido con la hipoteca variable de mi vivienda principal".

En este contexto, Ruiz señala que hasta ahora solo ha habido dos o tres casos donde las entidades han aceptado un cambio al tipo fijo. “ No tenemos una previsión exacta de cuánta gente llegará en los próximos meses, pero creemos que esto no va a parar ”, señala, y advierte al mismo tiempo que desde su asociación ya escuchan los ecos de la burbuja inmobiliaria de 2008: "Mucha gente se quedó sin poder pagar la hipotecas y estamos viendo que se está repitiendo la historia". Por ello, recomienda perder el miedo a ir al banco a pedir un cambio de condiciones.

Aunque Julio y Pedro actuaron con cierta antelación, todavía hay muchas personas que intentan esquivar el alza del euríbor y de su cuota hipotecaria. No obstante, el escenario actual es complejo y desde Asufin creen que “ el impacto no ha alcanzado su pico ”. Como explica su responsable de estudios, quienes renovaron en febrero de 2022 pudieron notar una subida de 18 euros en una hipoteca media, mientras que en el mismo mes de este año el incremento ha sido de 300 euros .

Los bancos pueden adherirse a este Código de forma voluntaria , pero una vez suscritos están obligados a cumplir sus medidas. Al hilo de esto, el presidente de ACU-ABAE Catalunya defiende que " deberían ser obligatorios para todas las entidades, no solo para las que quieran participar ". Además, insta a las Administraciones Públicas a que apliquen expedientes disciplinarios contra aquellos bancos que pongan trabas administrativas para tramitar denuncias y que, tras haberse adherido voluntariamente, no cumplen dicho Código.

¿Cuáles son las recomendaciones de las asociaciones de consumidores?

En este escenario, los expertos dan una serie de consejos a los usuarios para intentar aliviar su carga hipotecaria.

En primer lugar, el responsable de estudios de Asufin indica que "hay que reducir las vinculaciones lo máximo posible", es decir, evitar tener demasiados servicios que incrementen el gasto, como seguros, alarmas, planes de pensiones y tarjetas. También plantea las hipotecas mixtas como una posible opción y recuerda que, aunque la oferta actual no es la más idónea para el consumidor, quienes busquen cambiarse al tipo fijo pongan el foco en firmar con un rango entre el 2,5 y el 3%: "Más allá de esos valores, el cliente puede salir perdiendo".

De hecho, estas cifras están en el entorno de los datos del estudio hipotecario del INE, que reflejan un tipo de interés medio de hipotecas constituidas sobre viviendas del 2,65%, con un plazo medio de 25 años. Desglosado, el tipo medio al inicio es del 2,38% para las hipotecas variables y del 2,79% para las fijas.

Por su parte, el Banco de España ha publicado una guía de herramientas con medidas para ayudar a las personas que tienen problemas para afrontar el pago de su hipoteca. También ha creado un simulador para calcular si se cumplen los requisitos para acceder a estas ayudas y cuál sería el impacto en su cuota.

En definitiva, las organizaciones recalcan que es importante insistir en la negociación con el banco, a pesar de que el contexto no sea el más halagüeño para los usuarios. "En España, hay una especie de política de intentar no reclamar y ser buenos amigos del banco, cuando esto no siempre es la mejor opción", señala el presidente de ACU-ABAE Catalunya, que hace hincapié en la importancia de pedir ayuda: "Que no tengan miedo de dirigirse a una asociación de consumidores o a un abogado especialista en el tema".