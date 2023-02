Cuando estalló la guerra en Ucrania, hace ahora un año, Europa se echó a temblar. No solo por la amenaza militar rusa, sino por lo que suponía para su seguridad energética. Rusia, el principal proveedor de gas natural y uno de los mayores exportadores de petróleo, había dejado de ser un socio fiable, y la posibilidad de apagones y cortes en la calefacción empezó a hacerse real en buena parte del continente.

Sin embargo, cuando ya ha pasado lo peor de este invierno, ninguno de los peores pronósticos se ha cumplido. Unas temperaturas inusualmente cálidas, el éxito de las medidas de ahorro energético, la reducción de la demanda, y una rápida diversificación hacia otras fuentes de combustible han permitido a la Unión Europea salvar los muebles en una de sus peores crisis.

Los ojos europeos miran ahora con preocupación hacia el próximo invierno, el de 2023-2024. Por ahora, las reservas de gas se han mantenido llenas -están casi al 70%, 20 puntos por encima de la media de los últimos años-, pero sin contar con el abundante y barato combustible ruso para rellenar estos almacenes, ¿qué puede pasar cuando vuelva el frío?

Un invierno suave y el parón chino, clave para mantener las reservas llenas

"Hay que reconocer que Europa ha tenido suerte este año. Ha habido dos factores fundamentales: un invierno extraordinariamente suave y unos confinamientos en China muy importantes", que han reducido drásticamente la demanda del gigante asiático, según explica a RTVE.es Víctor Burguete, investigador sénior en el área de Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB.

“Cuidado con el próximo invierno, esto no se ha acabado. “

Con dos elementos tan volátiles, es posible que no tengamos esa suerte en los próximos meses. "Cuidado con el próximo invierno, esto no se ha acabado. El tema del gas posiblemente siga encima de la mesa en 2023", advierte, aunque quizá no con los graves problemas de precios o de cortes abruptos de suministro que se dieron el pasado año.

Para huir de la dependencia del gas ruso, que llega por gasoductos, Europa ha recurrido como nunca lo había hecho al gas natural licuado (GNL), transportado en forma líquida en barcos metaneros y regasificado en los puertos europeos. Aunque este combustible, que viene sobre todo de Estados Unidos y el Golfo Pérsico, ha permitido a la UE salvar los muebles, tiene un inconveniente: los Veintisiete debe competir por él con el resto de mercados globales, incluido el asiático, que se espera mucho más activo -y sediento de GNL- en los próximos meses.