Después de tres años de pandemia, China afronta su peor brote de coronavirus, que ha coincidido con el abandono de su estricta política de 'COVID cero', lo que se ha traducido en millones de contagios diarios y unos servicios sanitarios tensionados hasta límites difícilmente soportables. Las escenas que se están viviendo en el país asiático recuerdan a los días más negros del inicio de la pandemia en España o Italia, cuando los pacientes abarrotaban los pasillos de los hospitales y las UCI no daban a basto ante la avalancha de casos graves.

Aunque la opacidad ha sido una constante desde que el nuevo virus irrumpió a finales de 2019 en la ciudad de Wuhan, el Gobierno chino ha llevado ahora el apagón informativo hasta el extremo. Pekín dejará de publicar el informe diario en el que, desde principios de 2020, detallaba los nuevos casos de COVID-19 y fallecimientos por la enfermedad, en lo que parece una maniobra para sortear las dudas de la población ante unas cifras oficiales que claramente infrarrepresentan la dimensión de la crisis sanitaria.

El último parte oficial publicado antes del apagón informativo señalaba 4.128 nuevas infecciones y ninguna muerte, situando la suma de contagios sintomáticos desde el inicio de la pandemia en casi 400.000 y la de fallecimientos, en 5.241. Una fotografía muy alejada de la situación real, ya que, según estimaciones de la consultora británica Airfinity, alrededor de 5.000 personas estarían falleciendo a diario en China a causa de la COVID-19.

La verdadera cifra de nuevos contagios diarios podría haber alcanzado los 37 millones, según Bloomberg, que cita la supuesta acta de una reunión de la Comisión Nacional de Sanidad china. Solo entre el 1 y el 20 de diciembre, tras el abandono de la política de 'COVID cero', se habrían infectado unos 248 millones de personas -el 18% de la población nacional-. En ese tiempo, las autoridades sanitarias chinas únicamente reconocieron de manera oficial algo más de 58.000 contagios.

Por su parte, la Universidad Johns Hopkins, que monitorea desde el inicio de la pandemia los datos relativos a infecciones, cifra en más de 526.000 los contagios del 1 al 20 de diciembre. La institución académica, que hasta ahora había basado sus estadísticas en cifras oficiales, ha comenzado a utilizar la plataforma china qq.com como fuente de información. Según estos datos, China habría registrado en total 4,4 millones de contagios y casi 17.000 fallecimientos.

Una bomba de relojería epidemiológica

En todo caso, y a pesar de la disparidad de cifras, los expertos consultados por RTVE.es apenas tienen dudas de que el gigante asiático se encuentra sumido en una crisis sanitaria sin precedentes, y tampoco se muestran sorprendidos por este escenario, ya que los ciudadanos chinos apenas han estado expuestos al virus durante estos tres años, a lo que hay que sumar una cobertura vacunal insuficiente, especialmente en cuanto a dosis de refuerzo. Con la mayor población del planeta -más de 1.400 millones de habitantes-, y numerosas ciudades superpobladas, el país es una bomba de relojería desde el punto de vista epidemiológico.

"La situación en China es un desastre total", valora para RTVE.es el epidemiólogo Daniel López Acuña, quien ha hablado con "fuentes diplomáticas muy solventes en el país" que le han confirmado que, más allá de esa imagen de normalidad que se intenta transmitir, "el colapso asistencial es enorme, los contagios se han multiplicado, las bajas laborales son también enormes y la mortalidad es elevada".

"La transmision del SARS-CoV-2 se salió de sus cauces al levantarse las restricciones y al bajar la guardia cuando existía una situación de base de alta vulnerabilidad en gran parte de la población", describe, y explica que se ha producido un cóctel de factores de riesgo que ha conducido a la situación actual: "Es una combinacion del virus circulando con más libertad, de bajar la guardia, de bajas coberturas vacunales y vacunas con menor eficacia, de predominio de variantes muy contagiosas y de una población más virgen a la infección". "El relajar las medidas tendrá un efecto bumerán muy poderoso", prevé este especialista, que fue director de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para el miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) Joan Caylà, "China está iniciando lo que aquí vimos hace tres años", por lo que cree que "va a repetir lo que hemos vivido nosotros con ondas epidémicas diversas que pueden aparecer cada tres o cuatro meses, de las que la primera puede ser especialmente grave en cuanto a mortalidad".

"Hay que tener en cuenta que la política de ‘cero COVID’ es muy dura, pero también muy efectiva, y lo que ha conseguido China con ella es que no hayan tenido prácticamente casos ni muertes por COVID, a pesar de que la enfermedad se inició en una provincia suya", continúa este especialista en enfermedades infecciosas, quien preside la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. "La población china, al no haber pasado la infección, no está inmunizada; y además de que su cobertura vacunal es limitada, allí se han aplicado unas vacunas poco eficaces", añade.

Como ya ocurrió en el resto del mundo, el virus se está cebando en China con las personas más vunerables, especialmente ancianos y pacientes con patologías previas, que están reproduciendo la macabra secuencia que también sufrió España: colapso en cadena de urgencias, ingresos hospitalarios, UCI y morgues.