El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este viernes que existen "discrepancias" en el seno del Gobierno de coalición, especialmente por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', pero ha descartado que se vaya a producir una ruptura entre los socios y ha manifestado sentirse "orgulloso" de la labor de "todos los ministros" de su gabinete.

"Nos queda mucho por hacer", ha asegurado Sánchez durante una rueda de prensa conjunta en Kranj (Eslovenia) junto a su homólogo esloveno, Robert Golob, en la tercera etapa de su gira por una quincena de países europeos para preparar la presidencia española de la UE.

A preguntas de los periodistas acerca de las diferencias entre el Partido Socialista y su socio, Unidas Podemos, respecto a la reforma del 'solo sí es sí', el jefe del Ejecutivo ha afirmado que "pese a las discrepancias, que efectivamente las hay en esta cuestión, lo importante es reivindicar todo lo hecho, que ha sido mucho y muy importante por el Gobierno de coalición progresista".

Sánchez ha afirmado que mantener el consentimiento "en el corazón" de la ley del 'solo sí es sí' -como exige Unidas Podemos- "es perfectamente compatible con resolver una alarma social que ha provocado", en referencia a las rebaja de penas a agresores sexuales.

En este punto, ha asegurado estar "orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras" del Ejecutivo y ha recordado que, cuando tomaron posesión de sus carteras, les dijo que ya no eran ministros de un partido político concreto sino que lo eran "del Gobierno de España".

Montero abre la reforma del 'solo sí es sí' a "otros grupos"

A la reforma del 'solo sí es sí' también se ha referido la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien considera que tres meses es "tiempo suficiente" para que los socios de gobierno hubieran acordado una postura, por lo que ahora "hay que dar entrada a otros grupos políticos, que pueden tener otras ideas".

"A lo mejor entre todos somos capaces de posibilitar el consenso, dado que hasta la fecha entre las dos formaciones en solitario no ha sido posible", ha dicho la ministra en declaraciones a los periodistas antes de participar en un coloquio por el 25 aniversario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Montero ha afirmado que "siempre" han mantenido el diálogo con Podemos y que desde diciembre no han cesado las conversaciones sobre cómo se podía solventar "técnicamente" una situación "no deseada" por la rebaja de condenas, preservando el consentimiento como "núcleo" de la ley.

El Gobierno cree que "ha dado con la tecla", según la ministra, quien ha garantizado que el presidente Pedro Sánchez quiere que se busquen soluciones y no que haya "luchas de relatos ni trasladar si 'eres tú o soy yo, si me levanto, me siento...".

La ministra ha añadido que, cuando después de tres meses hablando hay una discrepancia "que es inamovible" y no se producen avances, "es muy difícil seguir trabajando", por lo que "hay que dar entrada a otros", y de ahí viene la proposición de ley del PSOE.

Montero ha explicado que se trata de "un debate técnico" con el que el PSOE ha intentado un consenso durante tres meses con Podemos y ha manifestado que Sánchez invita a que quien tenga una propuesta "la ponga encima de la mesa" para que se puedan "ver, debatir y plantear" todas las enmiendas "que a cada uno le parezcan convenientes".

Ha garantizado que la máxima preocupación de Sánchez "va dirigida a las mujeres, a las que se ha podido generar inquietud" con esta ley, porque quieren corregir lo que "va contra el espíritu del legislador y ha provocado dolor y alarma social a las mujeres".