El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido que hay que hacer "autocrítica" sobre el debate en torno a la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí', y ha pedido "bajar los decibelios" para llegar a un acuerdo porque, ha asegurado, la gente está "cansada", y no "dramatizar" si no se alcanza.

"Si no llegamos a un acuerdo, tampoco hay que dramatizar", ha señalado en una entrevista en Las Mañanas de RNE, en la que también ha admitido que las relaciones entre los partidos que conforman el Ejecutivo pasan por un "mal momento", aunque se ha mostrado convencido de que "pasará" porque sus "bases son sólidas".

No obstante, ha reiterado que, a pesar de todo, el Gobierno de coalición "no está en juego", ya que, ha reivindicado, se trata de uno de los Ejecutivos "más estables de los últimos años", y ha asegurado que las posiciones entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia "no están tan alejadas como parece".

También ha rechazado de plano que alguien esté pensando en "adelantos electorales". "El Gobierno funciona y estamos cohesionados, a pesar de que tenemos, es verdad, una discrepancia", ha destacado.