Sigue la polémica en torno a la reforma del ‘solo sí es sí’. Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, ha confesado en Las Mañanas de RNE que su grupo “ha puesto siete propuestas sobre la mesa” y que por tanto, “no se puede decir que no haya voluntad de acuerdo.” Admite que “hay mucho ruido” que la gente está cansada y que todos tienen que hacer autocrítica y cree que es un error que el PSOE se plantee la opción del PP. Considera que el liderazgo de la reformar lo tiene que llevar el Ministerio de Igualdad que es el competente, "pero eso no quiere decir que Yolanda Díaz se desentienda". Ha confesado que ahora mismo están en “un mal momento como en toda relación, pero llegaremos a un acuerdo” e insiste que “el Gobierno de coalición no está en juego.”