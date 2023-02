La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a pedir no volver al "modelo penal de La Manada" con la reforma de la conocida como ley del 'solo sí es sí' porque, apunta, supone un "calvario" para las víctimas tener que demostrar en un juzgado que hubo violencia en una agresión sexual.

"No es fácil probar en un juzgado la violencia", ha defendido en una entrevista en La Hora de la 1, en respuesta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien afirmó este martes que "con una herida ya se puede probar que ha habido violencia" en el caso de una agresión sexual.

Para Montero, la ley del 'solo sí es sí' está "bien hecha", aunque ha reconocido que está "dispuesta" a cambiarla a petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE para dar una "respuesta unitaria" como Gobierno" a la crisis generada por la "revictimización" y la "alarma social" ante la rebaja de penas que están aplicando "algunos jueces".

No obstante, ha indicado que su única "línea roja" es que no se vuelva al modelo del "Código Penal de La Manada", a que la víctima de una violación tenga que demostrar que hubo violencia.

Así, la titular de Igualdad ha rechazado "un modelo en el que las mujeres tengan que probar con heridas en los cuerpos la violencia que los agresores han ejercido, a que si tienen una heridita pequeña se las cree un poquito más que si no tienen, que si tienen un desgarro se las cree más y ya si llegan con una herida enorme entonces es cuando ya las tenemos que creer".

Insiste en que el consentimiento esté "en el centro"

En este sentido, Montero ha señalado que "el Estado cree a las víctimas de agresiones sexuales aunque no presenten signos de violencia, aunque no se hayan resistido y aunque el maltratador o agresor sexual no haya ejercido violencia, porque simplemente con que no haya consentimiento, ya hay agresión sexual".

Es por eso que la titular de Igualdad ha insistido en que el consentimiento es clave en la ley, y ha asegurado que seguirá al frente del Ministerio para que las "mujeres no tengan que demostrar que hubo violencia".

Sobre endurecer las penas, como reclama el PSOE, se ha mostrado a favor de endurecer las penas, aunque no cree que sirva para mejorar la protección a las víctimas. "Estoy dispuesta a ceder a lo que pide el PSOE, a todos, menos a que el consentimiento deje de estar en el centro", ha señalado.