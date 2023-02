El PSOE ha decidido no forzar los plazos para reformar la ley del 'solo sí es sí' al no contar con un apoyo cerrado con los partidos del bloque de investidura, por lo que no llevará a Pleno la modificación de la norma de manera inmediata, según ha podido saber RTVE por fuentes socialistas.

Para ello, desde el PSOE no se descarta que el primer debate para tomar en consideración la propuesta sea la semana del 7 de marzo, lo que implicaría que se llevarían los plazos de tramitación de manera no urgente. Así, con esta vía, la Mesa del Congreso vería la proposición el 14 de febrero, la Junta de Portavoces el 21 de este mismo mes y, finalmente, llegaría al Pleno dos semanas después.

El objetivo, según indican, es conseguir alcanzar un acuerdo y llevar las negociaciones con más tranquilidad, ya que PSOE y Unidas Podemos tienen un margen de al menos una semana antes de que arranque la tramitación parlamentaria.

Mientras tanto, Esquerra, Más País, Compromís y el PDeCAT, algunos de los aliados parlamentarios, han reclamado un texto de consenso y han criticado la "pugna" y el "espectáculo" que ambas formaciones políticas están ofreciendo con este tema.

División en el seno del Ejecutivo Las discrepancias y la tensión entre los dos partidos por la reforma de la 'ley del solo sí es sí' ha llevado a generar una división en el seno del Ejecutivo, especialmente después de que el PSOE haya registrado en solitario este lunes su proposición sin su socio de coalición, Unidas Podemos, con quien no ha logrado alcanzar un acuerdo tras días de negociaciones y al que le ha parecido "incomprensible" la decisión socialista. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha rechazado de plano la propuesta diseñada por Justicia para reformar la ley porque, a su juicio, somete de nuevo a las víctimas a un "calvario probatorio" a la hora de demostrar si hubo consentimiento o no. Llop acusa a Igualdad de "confundir" con la ley 'sí es sí' y Montero cree que su propuesta vuelve al "calvario probatorio" Por contra, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en que "el consentimiento queda absolutamente intacto" y ha acusado a Unidas Podemos de intentar "confundir" a la opinión pública. A su juicio, "no es de recibo" que una agresión sexual salga más "barata" que robar y asegura que probar que ha habido violencia es "muy sencillo" y basta con una "herida", lo que ha provocado las críticas entre los 'morados'. Las discrepancias, no obstante, no solo están en el seno del Gobierno. Desde las filas socialistas también se ha mostrado cierto malestar tras las declaraciones de la ministra de Justicia, ya que consideran que sus palabras podrían dar alas a los argumentos del Ministerio dirigido por Irene Montero y desmontar la estrategia del PSOE. Sánchez ve "de sentido común" corregir la ley del 'sí es sí' "para que no se vuelva a producir una sola rebaja" ROCÍO GIL GRANDE A pesar de no ser capaces de llegar a una propuesta de reforma conjunta en estos momentos, ambos partidos aseguran en público que aún confían en el acuerdo. "Vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común, lo que es correcto", ha asegurado este martes por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha señalado que la prioridad es "corregir" la ley y ha apostado por el diálogo entre las distintas fuerzas políticas para "resolver el problema". "La diferencia no es tan grande", ha afirmado, por otro lado, el líder de UP en el Congreso, Jaume Asens.