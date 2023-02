El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que “lo correcto”, lo que “hay que hacer” y lo que es “de sentido común” es “corregir” la ley ‘solo sí es sí’ “para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas” a agresores sexuales y ha llamado al diálogo entre las distintas fuerzas políticas para “resolver el problema”.

Sánchez ha intervenido en el Congreso ante el Grupo Parlamentario Socialista y ha reivindicado el “compromiso histórico” del PSOE con el movimiento feminista: “A lo largo de 40 años, los avances a favor de la igualdad real y efectiva siempre llevaron la firma del PSOE”. Ha reivindicado a continuación varias iniciativas como la ley del aborto o la ley de igualdad.

Pero se ha referido después explícitamente a la ley ‘solo sí es sí’, que es “una buena ley” ante la que "pocos propugnan ya una vuelta atrás". "Tiene algunos efectos indeseados en su aplicación, y me quedo corto”, ha reconocido en referencia a la rebaja de condenas. Y ha destacado que “nadie del Ejecutivo ni de los grupos parlamentarios tuvo como objetivo” dichas rebajas.

“No era el objetivo ni el propósito, pero existe un problema”, ha destacado Sánchez, que ha proseguido: “La pregunta es qué se hace cuando un problema se plantea en la aplicación de una ley y la respuesta es evidente: utilizar el diálogo pero resolver el problema”.

“Por eso, vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común, lo que es lo correcto, que es defender el gran avance” de esta ley y “también corregir el problema para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas”, ha determinado.

Sánchez ha destacado que la ley “surge de una amplia reivindicación feminista” y busca “garantizar” que cualquier forma de agresión sexual sea perseguida “sin culpabilizar nunca más a las víctimas y siempre al agresor”. Por eso, ha proseguido, “sitúa en el centro de cualquier relación el consentimiento explícito”. Con todo, es “una buena ley que supone un avance” en los derechos de las mujeres, ha sentenciado.

Sigue la batalla entre PSOE y Unidas Podemos

Pero lo cierto es que no hay consenso en el seno de la coalición para reformar la ley. El PSOE, tras no alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos, presentó este lunes de forma unilateral su reforma, que recupera la horquilla de penas previa al 'sí es sí' y sitúa la violencia como un subtipo penal de agresión sexual, algo que precisamente no comparten los 'morados'. Los socialistas esperan poder negociar las enmiendas con Unidas Podemos y los socios de investidura y obtener su apoyo.

Este martes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido la reforma impulsada desde su Ministerio para reformar la ley del 'solo sí es sí' ante las críticas del Ministerio de Igualdad y ha acusado a Unidas Podemos intentar "confundir" a la opinión pública con sus argumentos sobre el consentimiento. A su jucio, "no es de recibo" que una agresión sexual salga más "barata" que robar y asegura que probar que ha habido violencia es "muy sencillo" y basta con una "herida", lo que ha provocado las críticas entre los 'morados'.

“Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias sólo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento.“ — Ione Belarra (@ionebelarra) February 7, 2023

La ministra de Derechos Sociales y líder del partido morado, Ione Belarra, se ha preguntado en Twitter que, si probar la violencia es "tan sencilo", "por qué en 2021, de 4.000 sentencias solo 500 mujeres pudieron probarla". A su juicio, con la reforma del PSOE "otra vez se pone el foco en las mujeres", en cuánto se resisten o en si "cerraron las piernas": "Es el modelo de la manada, no del consentimiento".

Igualmente, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha respondido a la ministra que, cuando dice que "si hay violencia no hay que probar el consentimiento", está "condensando el problema". Considera que la propuesta del PSOE, el "viejo sistema del no", y el de Igualdad, "solo sí es sí", son la "noche y el día".

“Ha sido el PSOE el que ha roto la negociación“

Podemos tiene claro que la propuesta socialista supone volver al “código penal de La Manada”. Pablo Echenique ha subrayado ante los medios en el Congreso que “ha sido el PSOE el que ha roto la negociación” al “filtrar” en primer lugar su proposición y luego “registrándose unilateralmente”. “Nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociar”, ha insistido. “Igualdad no ha parado desde el puente de la Constitución de negociar y hacer propuestas”, ha añadido, y ha criticado que la del PSOE siempre ha sido “la misma”.

Algunos socios del Gobierno se han mostrado dispuestos a mejorar la ley pero solo si no se toca el modelo del consentimiento. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho este martes que los socialistas ya han contactado con él para iniciar las conversaciones.