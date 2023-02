El Ministerio de Igualdad ve "inexplicable" que el PSOE haya decidido "romper" y presentar su propia reforma de la ley del 'solo sí es sí' para evitar la rebaja de penas en la revisión de condenas de los agresores sexuales sin haber llegado antes a un acuerdo con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, cuando creen que había "opciones para el acuerdo".

"Es una decisión del PSOE que no nos han comunicado", han explicado fuentes del Ministerio que dirige Irene Montero, que han lamentado, a su vez, que los socialistas vayan a presentar "la misma propuesta que el PP".

Además, estas mismas fuentes han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el PP y el PSOE sumen sus votos para "volver al esquema de la violencia o la intimidación". "El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo 'sólo sí es sí' y vamos a hacer todo lo posible para que el consentimiento siga en el centro del Código Penal", agregan.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconocía el pasado viernes, en declaraciones en RNE, que existían "fuertes discrepancias" con el PSOE sobre la reforma de la ley 'del solo sí es sí' y el esquema de la ley que proponen los socialistas.

Sin embargo, ha admitido que en lo que no tenían intención de ceder era en la "cuestión del consentimiento" . En este sentido, ha acusado al PSOE de no haber cedido nada en la negociación y de querer volver a lo anterior, introduciendo el concepto de violencia e intimidación y a lo que "defiende la derecha".

El diputado de Unidas Podemos ha subrayado que en toda negociación "las dos partes tienen que ceder". Así, ha admitido que estaban "dispuestos a ceder en subir las penas" , aunque ha recordado que no están a favor de ello y que es algo más propio de la derecha.

"No está en riesgo" el Gobierno de coalición

No obstante, Asens ha asegurado que el Gobierno de coalición "no está en riesgo" de romperse por este asunto. Por ello, ha pedido "no sacar de quicio" el tema, y ha insistido en que las discrepancias dentro de un Ejecutivo formado por dos partidos son "normales", ya que cada uno tiene visiones e intereses diferentes.

Tras insistir en que no es la primera vez que sucede una discrepancia y que tampoco será la última, ha comentado que el Gobierno de coalición "no peligra para nada" porque "ninguno de los dos socios" está dispuesto a que sea así en este momento de la legislatura.

"Es una discrepancia pero se puede solucionar fácilmente", ha remarcado, antes de subrayar que todavía hay margen para el acuerdo y que ahora, una vez registrada la reforma en el Congreso.