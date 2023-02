El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso su proposición para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y conocida como del 'solo sí es sí', con el fin de aumentar las penas cuando haya violencia o intimidación. Lo ha hecho sin su socio de Gobierno, Unidas Podemos, algo que han "lamentado" los socialistas, pero se han abierto a negociar las enmiendas con ellos y con los socios de investidura: "Con el PP, que no quiere esta ley, no tenemos nada que negociar". El Ministerio de Igualdad cree que lo que ha hecho el PSOE es "inexplicable".

El Grupo Socialista ha registrado la proposición de ley, que será tramitada por la vía de urgencia. Tras hacerlo, el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Patxi López, ha comparecido junto con la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, para dar cuenta de la reforma registrada tras fracasar las negociaciones de este fin de semana entre los dos socios del Gobierno. Unidas Podemos había puesto como línea roja que no se tocase el consentimiento y el PSOE insiste en que eso no se va a tocar.

“Ahora se abre el periodo de enmiendas. Seguiremos hablando y tratando que haya acuerdo, porque queremos acordar con todos aquellos que quieren esta ley y eliminar los efectos no deseados” de la misma, ha señalado López, quien ha instado al PP, que ha ofrecido sus votos a los socialistas, a que no de “lecciones de ningún tipo” a los socialistas porque “no quiere esta ley como no ha querido ninguna de las que han supuesto un avance en la igualdad en los derechos de las mujeres de este país”: “Que no nos vengan con cuentos”.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha matizado después, sin embargo, que si el PP, al que “no le gusta la ley”, ha “cambiado de opinión y ve positivo que se mantenga el consentimiento y se endurezcan las penas”, tendrá la “oportunidad” de votar favorablemente la reforma. Fuentes socialistas aseguran que algunos grupos ya les han trasladado su apoyo a la reforma y creen que habrá número considerable de partidos que la respaldarán.

Subir las penas para casos de violencia o intimidación El PSOE, ha explicado López, ha esperado a que se “asentara la ley” y a ver los pronunciamientos de los tribunales, la Fiscalía y el Supremo, pero “la mejor manera para corregir estos efectos deseados” ya no es “seguir esperando” sino acortar las horquillas de penas. 00.47 min La reforma de la ley 'solo sí es sí' del PSOE incrementa las penas cuando hay violencia o intimidación Con esta proposición de ley se recuperan "la horquilla" de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima". En la exposición de motivos, se asegura que la reforma "no afecta al corazón de la norma ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento en el artículo 178 y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual". “Justicia admite que seguirá habiendo revisiones de condenas previas“ Fuentes del Ministerio de Justicia, que impulsa la reforma, destacan que se trata de una “decisión política” que se toma con “valentía y determinación” porque están del lado de las “víctimas”. Reconocen sin embargo que todavía habrá “más revisiones” de condenas previas, algo que “no tiene remedio”. Y aseguran que ellos construyen “leyes y no relatos”: “Lo que cambia la vida de la gente son las leyes y no los relatos”.

"Esto no va de cesiones ni de relatos" Respecto al fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos, López ha asegurado que los socialistas también “han presentado muchas propuestas”, no solo Igualdad, pero “llega un momento en que las negociaciones no avanzan”. De cualquier caso, ha insistido que la negociación “no se agota” sino que sigue con el plazo de enmiendas. Fuentes de Justicia han criticado que desde Podemos se han lanzado “mensajes confusos sobre la violencia y han desenfocado el problema”, que está, dicen, en las penas, con una propuesta que era “poco solvente técnicamente” y que hubiese supuesto “disparar” totalmente las penas al dejar la violencia e intimidación como agravantes y no en un “subtipo” penal, como propone el PSOE. Fernández ha defendido de cualquier forma la protección que supone esta ley para las mujeres y los avances que se producen en términos de igualdad y libertad sexual, peor ha incidido en que “la mejor forma de defender la ley es reconocer que no está funcionando adecuadamente”. También ha asegurado que la reforma “no va ni de cesiones ni de relatos” de partidos, sino que los socialistas no tienen “objetivo más importante” que la protección de las víctimas.

Discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos sobre el consentimiento En este sentido, ha insistido en que no se va a cambiar el modelo del consentimiento. “Si existe violencia o intimidación, en ningún caso se puede entender el consentimiento y este planteamiento evita la revictimización o calvario probatorio” de las mujeres o que se produzcan sentencias “como las que nos indignaron en el pasado”. Esto precisamente es lo que niegan Igualdad y Podemos. En rueda de prensa, la coportavoz de Podemos María Teresa Pérez ha dicho que es "incomprensible" que el PSOE "quiera volver al Código Penal de la Manada con los votos del PP”. “Nuestra obligación pasa por defender el consentimiento y, si hay que hacerlo en el trámite parlamentario, lo haremos de nuevo porque esta cultura del consentimiento no es patrimonio de una ministra” sino de las mujeres, ha asegurado. Sobre este punto, fuentes de Justicia responden que "la violencia hay que probarla" de cualquier forma, "como siempre en un Estado de Derecho" y como ocurre en "todos los delitos". Y añaden que, "la novedad con la ley es que si hay violencia y está probada, no hay que probar el consentimiento". También la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (PSOE), ha asegurado en Antena 3 que se trata de una “muy buena ley”, pero “hay que actuar sobre lo que está fallando”. “La mejor manera de proteger la ley es hacer estos ajustes técnicos que garanticen esa seguridad jurídica para evitar que estos hechos se produzcan”. Entre el consentimiento y el aumento de penas: los escollos que dividen al Gobierno para reformar la ley del 'solo sí es sí' ROCÍO GIL GRANDE LLa "preocupación del Gobierno", ha proseguido, es "dar respuestas a la ciudadanía, que se ha visto ante una alarma social por estas consecuencias no deseadas". Aboga por tanto por “atender a la sensibilidad de las víctimas y dar seguridad jurídica”. Podemos arropa a Irene Montero mientras el PSOE urge a un acuerdo para modificar la ley del 'solo sí es sí' ALBERTO LEÓN