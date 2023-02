El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha valorado positivamente la propuesta presentada por el PSOE para reformar la llamada ley del 'solo sí es sí', pues cree que hay una parte de "copia literal" de lo que los 'populares' plantearon "hace unos meses", pero ha condicionado su apoyo a ver cómo queda el "texto definitivo" tras las enmiendas.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Bendodo ha explicado que el PP ya está estudiando la propuesta socialista, y aunque inicialmente parece que se ajusta a lo que planteaban, ha pedido esperar a ver qué pasa con las enmiendas antes de decidir la intención de su voto.

"Desde el minuto uno, el PP ha ofrecido sus votos para cambiar la ley. Y si no se desvirtúa el texto en las enmiendas que se negocien, valoraríamos dar el voto positivo", ha indicado.

"El PP está para corregir"

Según Bendodo, en la negociación de las enmiendas puede estar la "trampa". Por eso, ha pedido esperar a ver "cómo evoluciona todo", antes de decidir el sentido del voto 'popular'. No obstante, ha reiterado que "el PP está para corregir, y si va en los términos anunciados, lo apoyará".

Preguntado sobre si abogan por eliminar el consentimiento y volver al esquema anterior en el Código Penal, principal escollo en la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, Bendodo no se ha pronunciado y tan solo se ha limitado a asegurar que es "urgente" corregir el "despropósito" de la ley del 'solo sí es sí'.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha vuelto a reclamar cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien considera responsable de la "chapuza tan grande" que ha sido la nueva norma, pues ha recordado que hasta que no entre en vigor la reforma, "se van a seguir produciendo rebajas de condenas".

Sobre una posible moción de censura que Vox quiere presentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que el PP no va a votar 'no' a una "enmienda" a Sánchez, pero ha considerado que es un "error" porque supondrá una "victoria parlamentaria" para el Ejecutivo, ya que no hay los votos suficientes para ganarla. Así, ha apuntado la "verdadera moción de censura" será el próximo 28 de mayo cuando las elecciones municipales y autonómicas.