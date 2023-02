El PP mantine su apoyo a la reforma impulsada por el PSOE de la ley 'solo sí es sí' sin más condiciones que se corrija la "chapuza" que ha derivado en la rebaja de condena y ha criticado que los socialistas no hayan "enmendado la soberbia", después de que el Partido Socialista haya rechazado pactar con los 'populares'.

El portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, se ha referido a la proposición de ley que ha presentado este lunes el PSOE en el Congreso para elevar las penas a agresores sexuales cuando haya violencia e intimidación, una propuesta que ha registrado sin Unidas Podemos al no haber llegado a un acuerdo este fin de semana. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha dejado claro tras registrar la proposición de ley que solo pactará con sus aliados la reforma en la fase de enmiendas y no con el PP, que "no quiere esta ley".

Ante esta circunstancia, la "sorpresa" del PP es "mayúscula", ha dicho Sémper, porque se trata de una materia que es "transversal" en la lucha por la igualdad de las mujeres. A su juicio, la postura del PSOE deriva del "pozo de sectarismo" en que está instaurada la política.

"Lejos de enmendar los errores de la ley, el PSOE se empeña en no enmendar la soberbia”, ha criticado en rueda de prensa, y ha añadido: “El Gobierno tiene nuestro apoyo para corregir las chapuzas derivadas de esta ley, el problema es que no quiere ni oír hablar del apoyo del PP”.

Preguntado sobre si el PP exigirá sentarse a negociar para apoyar la ley, Sémper ha asegurado que sus condiciones no son sentarse a negociar "ni tomar un café" ni darse "un abrazo" sino que se modifiquen las "chapuzas" de la ley. "Si esa es la línea (de la reforma), nos parecerá bien", ha incidido.