El PSOE registrará hoy sin Unidas Podemos la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

El PSOE registrará este lunes en el Congreso su proposición para reformar la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y conocida como del 'solo sí es sí', y lo hará sin su socio de Gobierno, Unidas Podemos, según han confirmado fuentes socialistas.

Estas mismas fuentes han indicado que la idea es registrar la propuesta este lunes "para que se incluya en el Pleno de la próxima semana".

La proposición de ley, que se prevé presente a media mañana el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Patxi López, al no haber prosperado las negociaciones de este fin de semana entre los dos socios del Gobierno. Unidas Podemos había puesto como línea roja que no se tocase el consentimiento.

Según ha avanzado la Cadena Ser, la propuesta mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la de "solo sí es sí", cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.

Así, con esta proposición de ley se recuperan "la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima".

En la exposición de motivos, se asegura que la reforma "no afecta al corazón de la norma ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual".

Una cuestión que parece no estar garantizada para Unidas Podemos y que era su principal condición para aceptar modificaciones en la ley del 'solo sí es sí'. "El consentimiento no se toca", aseguró el domingo Montero, que advirtió: "Quien piense que nos vamos a rendir no sabe lo que nos han enseñado nuestras madres y abuelas".