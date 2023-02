23:38

Binoche agradece primero en español el Goya y después se pasa al francés para el grueso de su discurso. "No es para mí, es para el ardiente deseo que me invade, es para el fuego que habita pero que no me pertenece, es esa fuerza que brota, solo soy un instrumento de este ardiente deseo. Una herramienta, una voz, un cuerpo. Yo debo compartirlo, no puede tener fe yo sola, tengo que compartirla, no es suficiente ser una actriz feliz, hay que dar felicidad".