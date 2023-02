La actriz y referente del cine europeo Juliette Binoche ha recibido este sábado el Goya Internacional, un reconocimiento que la Academia de Cine española ha entregado por segundo año consecutivo.

"Este Goya no es para mí, es para el ardiente deseo que me invade, para el fuego que me habita, pero que no me pertenece. Solo soy un instrumento de este ardiente deseo", ha expresado al recogerlo.

Pero la francesa también ha tenido unas palabras para el cineasta Carlos Saura, fallecido un día antes de recibir el Goya de honor. "Esta noche me gustaría rendir homenaje a un director", ha comenzado para luego tararear la canción Porque te vas, recogida en la película Cría Cuervos. "Conmovió a todo el mundo", ha enfatizado sobre la melodía, que la acompañó durante su infancia.

El Goya Internacional, instituido para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte "que une culturas y espectadores y espectadoras de todo el mundo", recayó el pasado 2022 en la actriz Cate Blanchett.

"Binoche es la mujer en la que están todas las mujeres" El galardón le ha llegado de la mano de la directora Isabel Coixet, quien ha agradecido a la francesa haber aprendido de ella "el cine de la vida": "Con ella he aprendido a abrazar la vida sin red". "Binoche es la mujer en la que están todas las mujeres. Las fuertes, las débiles, las indómitas, las que no tienen voz", ha continuado antes de entregarle la estatuilla. De su arte, Coixet ha destacado el "corazón". Es capaz de crear un "cine con un corazón tan inmenso como ella misma". Binoche ha querido mostrar igualmente su afecto a Coixet. "Eres maravillosa, siempre has sido alguien que ha sabido captar la vida. Me ha encantado trabajar con tu humor, con tu amor, siempre has tenido una gran cultura y gran curiosidad", ha expresado al subirse al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla. Tras estas palabras, la actriz ha dedicado en español a la Academia de Cine, a quien ha agradecido el premio. "Felicidades al cine español", ha añadido en italiano.