La segunda temporada de la serie francesa Call My Agent aterriza a RTVE Play para dejarnos pegados al sofá. Adictiva, cómica, dramática y realista, así son las tarmas que van sucediendo en el día a día de una agencia de managament. Ya en la primera entre, que está disponible en en la plataforma nos enamoramos de los cuatro representantes y de sus respectivos secretarios y secretarias. Ahora, la historia continúa invitándonos a un maratón con palomitas y manta.

Los enredos de ASK se entrecruzan con las vidas personales de los protagonistas, mientras que seguimos con la tónica de recibir en cada episodio a un actor invitado famoso del cine francés. Pero... ¿quién son esos rostros? ¡Te los contamos!

Para aquellos que acaban de aterrizar en esta magnífica serie tienen que saber que, a lo largo de las 4 temporadas (que se estrena una cada lunes en RTVE Play) vemos la vida en ASK, una agencia de managament de prestigio, después de la muerte accidental de su fundador. Todos los días, Andréa, Mathias, Gabriel y Arlette, los representantes, se encargan de manejar hábilmente situaciones difíciles de negocios, mientras su vida privada y profesional se entremezcla casi sin poder distinguirse.

Además, para sorpresa de los espectadores, la serie cuenta en cada episodio con una estrella de cine invitada que interpreta su propio papel y navega en problemas varios.

Los VIP

En la primera temporada pudimos disfrutar de grandes rostros como Cecile de France, Nathalie Baye o Laura Smet. En esta nueva entrega, la fiesta de las estrellas continúa desde el primer episodio con Virginie Efira, popular por aparecer en películas como Benedetta. En la serie, con ella vemos cómo la filtración de unas imágenes pondrán en riesgo la promoción del estreno de una comedia romántica que protagoniza junto a su novio Ramzy.

Virginie Efira GTRES GTRES

La gran Juliette Binoche es otra de las grandes invitadas, popular por toda su larga trayectoria, con títulos como Nadie quiere la noche o El paciente inglés. En el sexto capítulo de Call My Agent! vemos que la actriz llega al Festival de Cine de Cannes para presentar la ceremonia acompañada por Andrea, su agente. El extraño optimismo de la estrella no encaja bien con el estricto y glamuroso protocolo de la ceremonia, no se siente bien con vestidos glamurosos, no tolera el acoso y no le gusta que la utilicen. Nada sale como se planeó.

Imagen reciente de Juliette Binoche en el Festival de San Sebastián 2022 GTRES GTRES

Fabrice Luchini, Isabelle Adjani o Guy Marchand son alguno de los invitados que también vivirán sus peripecias profesionales junto a los protagonistas más peculiares.

Recuerda que cada lunes, del 3 al 24 de octubre, estará disponible una nueva temporada de Call My Agent en RTVE Play.