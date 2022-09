'Call my Agent', una serie con carácter, humor y diversidad

El cine es el séptimo arte, y las series podemos incluirlas dentro de esa categoría por lo mucho que nos hacen soñar, vivir y sentir. Crear universos ficticios que deriven en imaginarios colectivos diversos es complicado, y más cuando se salen de lo establecido por arquetipos y patrones cinematográficos. Pero siempre hay aquella serie disidente que consigue sobresalir sin molestar, como es el caso de Call my Agent, un contenido francés, discreto en nuestro país, pero con rodaje de dos temporadas en el suyo. Fresca, natural, real y con toques de humor que la convierten en la apuesta perfecta para ver en los ratos de ocio. Y como RTVE Play no se la ha querido perder, estrena cada semana una nueva temporada, por lo que la primera estará disponible el 3 de octubre, la segunda el lunes 10, la tercera el día 17 y la cuarta el 24 del mismo mes.

'Call my Agent' | Capítulo 1 con Cecile de France 'Call my Agent'

Call my Agent es una serie que engancha desde el capítulo uno, por su contenido, sus personajes y sus formas. Su carácter oscila entre Paquita Salas y The Split (disponible en RTVE Play) , porque contiene la crítica a la industria del cine, con toques de humor (aunque no muy canallas) y repunta con las tramas personales de sus protagonistas.

La dinámica, atrevida y divertida

Del mismo modo que ocurre en The Split, pero salvando las distancias de que esto no es un gabinete de abogados expertos en divorcios, en cada capítulo acompañamos a una actriz diferente, pero con el mismo denominador común, los representantes de 'ASK' y sus líos cotidianos. Rodajes, castings y una maquinaria del mundo cinematográfico que puede beneficiar, perjudicar o alimentar egos. Dos temporadas de seis capítulos cada una cargadas de sátira, reflexión y un punto caricaturesco que no te puedes perder.

Recuerda que cada lunes, del 3 al 24 de octubre, estará disponible una nueva temporada de Call My Agent en RTVE Play.