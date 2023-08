Ya puedes ver en RTVE Play la tercera temporada de tu serie favorita: The Split. La dramaturga y guionista Abi Morgan ha vuelto a hacer de las suyas. Parece ser que no se quedó tranquila con La Dama de Hierro, Las Sufragistas, Shame o con The Hour, que decidió sumergirse en el guion de otra obra de arte británica, The Split. Y lo que ha conseguido es, de nuevo, digno de matrícula de honor porque todo lo que toca lo convierte en oro.

En esta ocasión, la ingeniosa historia gira en torno a una familia de abogadas y unos personajes femeninos muy 'especiales'. ¿Quieres indagar en cada detalle y navegar entre los casos más peculiares? Pues RTVE Play te da la oportunidad, las tres primeras temporadas, online y gratis.

Majestuosos vítores judiciales La serie estrenó su primera temporada en 2018 y consiguió colarse de lleno en la pantalla de muchos espectadores. Fue tanto el furor que causó, que la BBC renovó dos temporadas más. Pero… ¿qué tendrán sus tramas que la hacen tan adictiva? En primer lugar, nos encontramos con unas mujeres abogadas abriéndose camino en un sendero lleno de hombres poderosos. Todo empieza cuando Hannah, experta en divorcios (de ahí el título de la serie) decide irse del gabinete familiar en el que trabaja con su madre y hermana, para emprender su rumbo en una firma rival. Los sucesos se van tejiendo de una forma sublime, porque no solo vemos cómo se resuelven judicialmente casos de matrimonios que deciden decirse adiós, sino que también conocemos la vida personal de la protagonista y la relación que mantiene con sus hermanas y con su madre. Conoce el reparto de 'The Split' RTVE.ES Jessica Hobbs, la directora de este espectáculo, consigue que el cast elegido tenga un feeling especial que llegua hasta los sofás de nuestras casas. Nicola Walker (Collateral), Deborah Findlay (La sombra del poder), Annabel Scholey (Brittania), Fiona Button (Granchester) son las actrices necesarias para poner rumbo a una historia que engancha de principio a fin. Y cuando decimos que engancha, es que engancha de verdad, porque consigue sumergirnos de lleno, ya no solo en lo que ocurre a título personal, sino en unos casos judiciales recurrentes, peculiares y atractivos. Así que, prepárate, porque tienes un cita en RTVE Play que te va a enamorar.