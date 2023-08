Uma trama adictiva, la química entre los personajes, la actuaciones y los diálogos convierten a The Split en una serie con todos los requisitos para engancharte.La tercera temporada de este drama judicial está disponible gratis en RTVE Play y estos son los actores que interpretan a los personajes protagonistas.

Nicola Walker es Hannah Defoe Hannah es una prestigiosa letrada que decide abandonar el bufete familiar para ganarse su nombre en el mundo de la abogacía. Lo hace en la firma rival. Allí trabaja un viejo amor del pasado, Christie Carminchael, que le hace poner en duda sus sentimientos puesto que ella se encuentra casada y tiene tres hijos. A lo largo de la serie tendrá que lidiar con un triángulo amoroso y las infidelidades de su marido, que ponen en jaque su matrimonio. Además, se tiene que enfrentar a su padre, que ha vuelto tras abandonarlas hace treinta años. Una gran profesional que antepone su trabajo a su familia: "Soy la que arruina las vacaciones familiares porque siempre estoy pensando en mis clientes", dice de su personaje. Este papel es interpretado por la inglesa Nicola Walker, actriz que cuenta con 24 años de carrera profesional, ha trabajado en el cine y teatro. Comienza su carrera en televisión en el año 1997, dando vida a una maestra de inglés en la serie Chalk. A partir de ahí su participación en diversas series de la pequeña pantalla comenzaron a ser asiduas. Sus series más reconocidas son: River, donde interpreta a la detective sargento Jackie Stevenson, confidente y mejor amiga de River ; Collateral, protagoniza a Jane Oliver, sirvienta dque lucha por ocultar su relación con el único testigo de un crimen y Unforgotten, en la que da vida a Cassie Stuart una detective que junto a su compañero resuelven casos de desapariciones y asesinatos. Nicola Walker protagonista 'The Slipt' la nueva serie de RTVE @NicolaWalkerHQ

Annabel Scholey es Nina Defoe La mediana del clan también ha seguido la tradición familiar, es abogada en la empresa Defoe. Tras la marcha de Hannah es quien lleva las riendas del negocio bajo la atenta mirada y órdenes de su madre. Nina no quiere atarse con nadie y va dando tumbos en su vida sentimental, arrastrando una serie de problemas que le hace refugiarse en el alcohol. ¿Acaba encauzando su vida o sigue con sus vaivenes emocionales? Annabel Scholey es la actriz que da vida a este personaje tan complejo. Ha trabajado para numerosas ocasiones en el Royal National Theatre y aunque su carrera ha estado muy ligada al teatro también ha hecho extensos trabajos en la pantalla. Interpretando a Lauren Drake en el drama de la BBC Being Human y siendo la protagonista de Walking on Sunshie. Scholey también dio vida a Contessina de Medici en el serial televisivo Medici: Masters of Florence.

Deborah Findlay es Ruth Defoe Es la matriarca del clan y la vida no se lo ha puesto fácil. Ruth decide estudiar derecho, cuando todavía es una profesión de hombres. Con ganas y firmeza abre un bufete de abogados y consigue consolidarse como una gran profesional en su sector. También tiene que lidiar con el abandono de su marido, que decide irse con la niñera. Sola y desamparada saca a flote no solo a su familia, sino también al negocio familiar. Su vida pasa entre despachos refugiada en el trabajo mientras no consigue olvidar a su marido que vuelve a aparecer treinta años después. Deborah Findlay interpreta a esta mujer cabeza de familia. Sus comienzos fueron en Leeds con un grupo de teatro y siempre han ido de la mano actuando en diversas partes del mundo, incluido Broadway. Entre sus créditos televisivos se incluyen apariciones puntuales en series como State of Play y The Armstrong and Miller Show y Messiah ,Cranford, Wilfred Owen: A Remembrance Tale y en el episodio televisivo "Sherlock Holmes - The Cardboard Box". Deborah Findlay protagonista de la nueva serie de RTVE 'The Split' BBC

Fiona Button es Rose Defoe La pequeña y protegida de este clan familiar. Rose es la única que se ha desligado del negocio, no ha seguido la tradicción familiar de estudiar derecho. Se encuentra desubicada en la vida ya que no encuentra su vocación y cubre su tiempo siendo niñera. Durante la serie conoce a su padre, que les abandonó cuando ella tenía una temprana edad y Rose no le recuerda. Lidiando con su crisis existencial y su nueva relación paterno-filial prepara su boda con su prometido James Cutler. La joven actriz Fiona Button es la encargada de dar vida a Rose. Cuenta con un gran currículum televisivo a pesar de su cortar vida: ha interpretado papeles en Midsomer Muders y The Bill, a Lucy Bedford en The Palace, durante dos temporadas de Lip Service da vida a Tess Roberts y a Jennifer Chambers en Grantcheter. Fiona Button protagonista de la nueva serie de RTVE 'The Split' @fibutts

Anthony Head es Oscar Defoe Oscar Comienza a mantener una relación sentimental con la niñera de sus hijas, Maya. Por lo que decide romper la relación con Ruth para empezar una nueva poniendo tierra de por medio, pues la pareja se muda a Estados Unidos. Durante treinta años ha estado desaparecido de la vida de sus retoños y ahora vuelve para recuperar su amor. ¿Es cierto que se despreocupa de ellas en el pasado o su madre ha ocultado algún secreto? Anthony Head es un actor y cantante que ha trabajado en el cine y en la televisión. Es principalmente conocido por sus interpretaciones en "Buffy la cazavampiros", como Rupert Giles y por su papel de "Merlín" como Tony Head. También se ha atrevido con la comedia, pues el papel de primer ministro en el cómico programa Little Britain es suyo. Anthony Head protagonista de la serie 'The Split' @AnthonySHead

Stephen Mangan es Nathan Stern Nathan es el marido de Hannah. Llevan juntos desde la universidad y fruto de su amor han nacido tres hijos. Son el matrimonio idílico con una vida perfecta que se ve enturbiada por una infidelidad de él hacia su mujer y con la aparición un viejo amor de Hannah, Christie. Stephen Mangan comenzó su carrera con los cortos: An Act of Love, Cookedd y War Wounds. También ha sido la voz de los documentales: The Big Dirty List Show: 50 Years of Sex and Music y 30 Years of Comic Strip. Sus papeles como actores más reconocidos son como Guy Secretan en la serie Green Wing e interpretando a Dan Moody en I’M Alan Partidge. El actor Stephen Mangan junto al Príncipe Carlos de Gales EFE