Juliette Binoche, la ganadora del Goya Internacional 2023 en 5 peliculones

Juliette Binoche es la actriz francesa más reconocidas en nuestro país. Un honor que se materializará el próximo 11 de febrero, cuando reciba el Goya Internacional en la 37 edición de los premios este 2023. La tamién ganadora de la Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid en 2015 y de la Concha de Plata en el pasado Festival de San Sebastián, se ha convertido en la primera intérprete del país pago en hacerse con estos tres galardones. Icono internacional fuera y dentro de Francia, a lo largo de su amplia carrera, Binoche ha sabido combinar el cine más comercial con las apuestas independientes del momento.

Jean-Luc Godard, Louis Malle, Krzysztof Kielowski, Patrice Leconte, Lasse Hallström, Michael Haneke o Abbas Kiarostami son algunos de los reputados directores de cine que han contado con ella en la gran pantalla. También la hemos visto en series como Call my agent (también en RTVE Play). Su último trabajo, Fuego (2022), de la directora Claire Denis, fue reconocido el año pasado en la Berlinale con el Oso de Plata. Actualmente trabaja en el rodaje de la serie The new look, una produción, ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que se estrenará este año en Appel TV+ en la que la actriz se meterá en la piel de la famosa diseñadora francesa Coco Chanel.

Coincidiendo con el anuncio de su reconocimiento con el Goya Internacional, repasamos 5 de sus títulos imprescindibles, uno de ellos puede verse gratis en RTVE Play:

El paciente inglés (1996) Su papel en esta cinta le valió su primera nominación al Oscar, galardón que finalmente recayó en sus manos. El director británico Anthony Minghella dirigió en 1996 'El Paciente Inglés', la historia del investigador y soldado austro húngaro László Almásy (Ralph Fiennes), descubridor en 1933 de la Cueva de los Nadadores en el Desierto de Libia, un enigmático lugar donde se pueden ver pinturas rupestres de unos 10.000 años de antigüedad.

Chocolat (2000) Segunda nominación en los Oscar para la actriz francesa. A Lansquenet, un pueblo francés muy tradicional, donde nada ha cambiado en los últimos cien años, el Viento del Norte lleva consigo a dos forasteras: Vianne Rocher (Juliette Binoche) y su hija Anouk (Victoire Thivisol).

Tres colores: Azul (1993) Considerada una de las mejores películas francesas de todos los tiempos, entre otras cosas, por la participación de Binoche. En un accidente de coche, Julie pierde a su marido Patrice, un prestigioso compositor, y a su hija Anna. Al recuperarse de sus lesiones, decide comenzar una nueva vida, independiente, solitaria y anónima, alejada de los privilegios que antes disfrutaba. Olivier, el ayudante de Patrice, intenta sacarla de su aislamiento. La actriz Juliette Binoche ganadora del Premio Donostia del Zinemaldia 2022 EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Cache (2001) Su interpretación en esta película de Michael Haneke fue uno de sus mayores retos. La historia comienza con una mujer que recibe, todos los días, un vídeo mostrando tu casa. ¿Quién lo graba? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas esas dudas sin tener a un culpable a quien responsabilizar, crea una angustia generalizada. Un thriller de suspense insuperable.