Serie Call my agent: Episodio 2x06: Juliette Binoche

Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub VO

Juliette Binoche llega al Festival de Cine de Cannes para presentar la ceremonia acompañada por Andrea, su agente. El extraño optimismo de la estrella no encaja bien con el estricto y glamuroso protocolo de la ceremonia, no se siente bien con vestidos glamurosos, no tolera el acoso y no le gusta que la utilicen. Nada sale como se planeó.