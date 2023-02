Ya está todo preparado para que comience la 37 edición de los Premios Goya. La fiesta del cine español se traslada este año a Sevilla, que acogerá a unos invitados de lujo que veremos posar en la alfombra roja con sus mejores galas, entre ellos, la actriz española Penélope Cruz, una de las nominadas de la noche, o el icono del cine europeo Juliette Binoche, Goya Internacional 2023. ¿Quiénes serán los maestros de ceremonias en esta ocasión tan especial? Dos de los rostros más conocidos de nuestro cine, el veterano Antonio de la Torre y la actriz Clara Lago.

Recuerda que puedes seguir en directo todo lo que ocurra en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla gracias a la cobertura especial que ha preparado RTVE. A partir de las 19:30 horas, en directo en La 1, la alfombra roja, que también puedes seguir en streaming a través de RTVE Play con Inés Hernand. A las 22:00 horas dará comienzo la gala. ¿Quiénes se llevarán a casa el premio? ¡No te lo pierdas!

Antonio de la Torre y Clara Lago, presentadoras de los Goya 2023

Es la primera vez que presentan juntos un evento tan importante como los Premios Goya. Antonio de la Torre y Clara Lago son los elegidos para llevar la batuta en esta ocasión. ¿El reto? Hacer amena una noche que ya de por sí es muy larga. "Tenemos la intención de hacer una gala más dinámica. Ahora bien, acortar una gala donde hay 30 premios es muy difícil", confesaron en la rueda de prensa después de anunciar que ellos serían los presentadores en esta edición.

La actriz fue la primera en reconocer en redes sociales el miedo que sintió cuando le hicieron la propuesta. "Voy a confesar que dudé mucho cuando me lo propusieron, pero no por falta de ilusión sino por miedo". Clara Lago era pareja de Dani Rovira cuando al cómico le tocó hacer de anfitrión en la gala de los Goya y sabe lo que significa estar tan expuesa a las críticas. "Sé que habrá quien desde ya esté en contra, quien diga que qué pinto yo haciendo esto (yo a ratos también me lo pregunto, no os preocupéis), quien opine que había muchas mejores opciones... no lo voy a poner en duda. Lo que sí puedo decir es que es un auténtico honor ser coanfitriona, por una noche, de la gran familia del cine español y del evento más importante de nuestra profesión", aseguraba.

Es la primera vez que se suben al escenario para ejercer de anfitriones, pero Antonio de la Torre y Clara Lago ya saben lo que es trabajar juntos. El actor interpretó al padre de la actriz en la película Primos, la comedia dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. Se conocieron en el set de rodaje y, desde entonces, mantienen una relación de amistad y de admiración mutua.

Antonio de la Torre y Clara Lago GTRES GTRES

Antonio de la Torre es uno de los actores más veteranos del panorama nacional, el que más nominaciones acumula en su palmarés, que cuenta con dos Premios Goya. El primero en 2006, por su papel en la película Azul oscuro casi negro, en la categoría de mejor interpretación masculina de reparto; el segundo, por su trabajo en El reino, en la categoría de actor principal. Clara Lago estuvo nominada en una ocasión, fue en el año 2002, en la categoría de mejor actriz revelación por El viaje de Carol. Al final el premio se lo llevó Lolita Flores.