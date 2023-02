Con el auditorio de los Premios Goya puesto en pie y un largo aplauso, Carmen Maura ha sido la encargada de entregar el Goya de Honor de Carlos Saura a su viuda y sus hijos, Eulalia Ramón y Antonio y Anna Saura.

"Carlos sé que me estas viendo, no sé dónde pero aquí estamos, ha asegurado Eulalia antes de leer un mensaje póstumo de agradecimiento del director: "A mis 91 años no podía tener mayor satisfación que recibir el Goya de Honor. Gracias a todos. He sido muy afortunado rodando más de 50 películas. He tenído seis hijos, una hija, una docena de nietos y una bisnieta. Me siento muy afortunado. Gracias a todos los grandes actores que han colaborado conmigo, muchos de ellos desaparecidos. Me sentiré satisfecho si todo lo que he hecho ha servido en algo para inspirar a la brillante generación de cineastas actuales. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Me veo como una estrella errante en medio del cosmos. Muchas gracias por el premio".

Su viuda, Eulalia Ramón ha agradecido las muestras de afecto que han recibido: "Muchísimas gracias por tantas muestras de cariño y tantos mensajes que contestaremos algún día. Muchas gracias a la Academia, a Fernando Mendez Leite, por tu apoyo y por dejarnos estar aquí leyendo esta nota que me dictó Carlos el otro día. También me pidió que diera las gracias a Elsa, su cuidadora, y a todo el personal sanitario del hospital de Collado Villaba y al equipo de paliativos, Elena y Elba. Gracias por como le habéis cuidado y como nos habéis cuidado a nosotros. La Sanidad pública se merece que la cuiden como el personal sanitario nos cuida a nosotros".

Anna, la hija de Saura, también ha querido agradecer el premio en nombre de su padre: "Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí, como el quiso, en representación de todos los hermanos. Nuestro padre se fue ayer, trabajando casi hasta el último momento, enseñándonos que hay que vivir apasionadadmente y hacer lo que a uno le gusta. Que la cultura es lo más importante que tenemos y hay que potenciarla. Que la cultura es nuestro legado y nuestro futuro. Y es por lo que mi padre luchó durante toda su vida. Nos sentimos muy afortunados de que los que os dedicáis al cine, este arte total, lo sigáis haciendo con pasión. Y de que recordéis a Carlos. ¡Gracias papá!".

"Ha escrito tanta gente tantas cosas maravillosas, que solo quiero dar un apunte: y es la importancia de las cuatro mujeres en su vida" - ha asegurado Antonio Saura-. Quiero reivindicar a las mujeres que han estado con mi padre y han hecho de él la personaje que fue. Su hijo Antonio hizo un discurso bellísimo sobre las mujeres de la vida de Carlos Saura: "Adela Medrano, mi madre, mi maravillosa madrastra, Geraldine Chaplin, la etapa más autoral de su vida y mi hermano Shane. Luego Mercedes Pérez, la calma, y desde hace 30 años, Eulalia, esta maravillosa mujer que le ha ayudado a hacer otras cosas, a superar miedos, a entrar en el teatro... Quiero reivindicar a las mujeres que han hecho de mi padre lo que es".

Carmen Maura también se ha mostrado muy emocionada al presentar este premio: "Me hace muchísimas ilusión porque le tengo mucho cariño y dejó un gran recuerdo en mí como actriz, Y quería agradecérselo pesonalmente. Cuando hice ¡Ay Carmela! nos imáginábamos al Carlos Saura muy serio. Pero el primer día que le ví, estábamos con Andrés Vicente Gómez y me dijo: "Eres una actriz a la que nunca habría llamado para una película mía, pero en esta, como te llevas tan bien como el público, te irá bien". A partir de ahí empecé a quererle. Fue un director muy simpático, era muy cotilla, nos observaba con un amor increíble. Un día estaba bailando y me dijo el coreógrafo: "Carmen, no te creas que eres Cyd Charise" y el contestó: "Pues yo no la cambio por nadie en el mundo" Me da mucha pena no haberle podido decir esto a él, porque me dejó una huella indeleble.

Con 60 años de carrera cinematográfica, Saura no dejó de dirigir hasta casi el último momento. Su última película, Las paredes hablan, se estrenó la semana pasada.

"Carlos Saura nos ha dejado un legado increíble" Los Goya también han homenajeado a Lola Flores, por su centenario, con la actuación de Lolita, que ha cantado '`Ay, pena, penita, pena'. "Desde el cielo, Carlos Saura y mi madre estarán bailando sevillanas", ha afirmado antes de abandonar el escenario. "Carlos Saura era un maestro, admiro mucho sus películas -aseguraba Carla Simón (nominada a la mejor dirección por Alcarrás) en la alfombra roja-. Fue un referente para Verano 1993 con su retrato de infancia de Cria cuervos. Pero lo es también en espíritu, porque era un creador libre que siempre se planteaba retos nuevos, nunca paro de buscar. Le daba igual lo que los demás pensaran de su obra y para mí es alguien al que admiro muchísimo, que ha marcado la historia español y nos ha dejado un legado increíble". La cantante India Martínez, que se estrenará como actriz con Lorca por Saura, la última obra de teatro dirigida por el realizador, que se estrenará el próximo miércoles en Madrid, también ha tenido palabras de elogio para él: "Sabíamos que estaba malito pero tenía la ilusión de que pudiera ver la obra. De hecho, yo me decidí a hacerla porque Carlos creía en mí, porque yo no había actuado antes. Así que cerré los ojos y me lancé al proyecto". Premios Goya India Martínez: "Él creía en mí, yo cerré los ojos y me lancé al proyecto" Ver ahora El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este sábado a su paso por la alfombra de la Gala de los Premios Goya que el Gobierno concederá a Carlos Saura el "mayor reconocimiento", que es la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Sánchez, que ha definido a Saura como uno de los grandes cineastas de España, ha abogado también por visibilizar este reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Isaki Lacuesta, nominado a Mejor Guion Adaptado por Un año, una noche, junto con Isa Campo y Fran Araujo, ha asegurado que igual que hay cantaores cortos y largos, "Saura es el cantaor mas largo del cine español". "Destaco de su obra la diversidad y libertad total. Lo admiro mucho e intento seguir su ejemplo", ha asegurado. Por su parte, Isa Campo ha recalcado que justamente la generación más joven, que hoy están nominados "le reivindican muchísimo". Félix Viscarret, vestido de riguroso negro y nominado a Mejor Guión Adaptado por No mires a los ojos, y que en 2017 estrenó el documental Saura(s), sobre el fallecido realizador, ha asegurado que esta noche van a ser muchos los que van a llevar a Saura en el corazón. "Le admiraba como cineasta. Nos reíamos y disfrutábamos con su ingenio y talento y veías un Saura cálido y divertido, lleno de vida hasta el último minuto", ha asegurado. Elena López Riera, nominada a Mejor Dirección Novel por El agua, ha asegurado es un "día muy triste" tras el fallecimiento de Saura "Estamos un poco huérfanas", ha dicho al tiempo que ha reivindicado que es hora de que haya más mujeres "no se cuelen en las nominaciones", sino de estar ahí "porque toca". "Y quedarnos", ha recalcado. Anna Castillo, nominada a Mejor Actriz por Girasoles silvestres, ha asegurado que esta noche "ha pasado algo mágico". "No sé qué va a pasar pero que haya coincidido hoy es muy importante dedicárselo, homenajearlo y tenerlo muy presente", ha destacado.