No es roja, es azul. Sevilla le cambia el color a la alfombra por la que desfilan los invitados e invitadas a la gala. Actrices, actores, cantantes, presentadores de televisión… todos pisan con fuerza vestidos para la ocasión. La moda española está cada vez más presente y mejor valorada, pero las firmas internacionales no pierden peso y siguen estando muy presentes. La competencia es feroz, todo y todas quieren ser los mejor vestidos de la noche.

Los mejores vestidos y trajes de los Premios Goya

Maribel Verdú deja Dior de lado y apuesta por Alberta Ferreti. Su vestido lleva un cuerpo con escamas de PVC en tres tonos de oro: blanco, rosa y plata. Las joyas son de Messika y completa el look con unas sandalias de Saint Laurent. ¡Un vestido silueta que le sienta como un guante!

Miguel Herrán

El cuerpo de tul lleva además dos flores realizadas en crepe negro y bordadas de forma tridimensional sobre el tul, mientras que la parte de la espalda deja ver un vertiginoso escote hasta el comienzo del glúteo pero cubierto por tul negro. Un diseño que la actriz ha sabido combinar tanto con el peinado como el maquillaje adecuado para un look digno de una alfombra roja como esta.

Rubén Hernández, conocido por vestir a Ana Obregón , apuesta fuerte con tres mujeres muy distintas. C ayetana Guillén Cuervo, India Martínez y Blanca Paloma , la ganadora del Benidorm Fest 2013 que representará a España en el Festival de Eurovisión.

Macarena Gómez y Aldo Comas

Macarena Gómez y Aldo Comas en la alfombra roja de los Premios Goya 2023 GTRES

No hay alfombra roja sin las chicas Helbig, con Cristina Brondo y Macarena Gómez a la cabeza. Macarena lleva vestido en gasa de seda con cuerpo engomado y capucha de seda. Las joyas son de Aristocrazy. Su pareja, Aldo Comas, lleva un esmoquin ‘dinner jacket’ en lana fría de tono marfil y pantalón negro, un look inspirado en “mi amor por el cine y la eternidad”, dice el diseñador. Sobre el esmoquin, utilizado como lienzo, Aldo Comas ha hecho una langosta, haciendo un guiño a Dalí. “Quiero representar la inmortalidad del cine a través de este animal que no envejece pues es biológicamente inmortal”, ha revelado.