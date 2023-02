"Nosotros también existimos y nosotros también follamos. Brindemos hoy por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo". Así ha zanjado Telmo Irureta su discurso de agradecimiento al ganar el Goya 2023 al mejor actor revelación por su papel en la película La consagración de la primavera. El actor, que sufrió una parálisis cerebral a los dos años, ha hecho suyo el mensaje de la cinta de Fernando Franco, una película sobre la intimidad y el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad.

Irureta (Zumaia, 1989) ha recibido el galardón de las manos de su tía, la actriz Elena Irureta, que no ha podido evitar emocionarse al leer el nombre de su sobrino en el sobre. Las lágrimas se asomaban también en los ojos de Valèria Sorolla, su compañera de reparto y protagonista de La consagración de la primavera.

De ella se ha acordado Irureta en sus palabras de agradecimiento, así como de Emma Suárez, quien interpreta a la madre de su personaje, David. "Sois muy buenas y lo hacéis muy bien. Trabajar con vosotras ha sido muy bueno, una experiencia maravillosa", ha afirmado el actor.

Telmo Irureta y los tabúes del sexo y la parálisis cerebral: "Desnudos somos distintos, pero no tan diferentes" ESTEBAN RAMÓN (San Sebastián)

Sobre la intimidad y contra los clichés en torno a la discapacidad

En la película, una joven mallorquina, Laura (Valèria Sorolla), recién llegada a Madrid para estudiar Química en la universidad, conoce por casualidad a David, un chico con parálisis cerebral que vive con su madre (Emma Suárez). En adelante, Laura y David inician una relación de confianza y ayuda mutua. Con la dirección y guion de Fernando Franco (La herida, Morir), deviene una historia sobre la intimidad entre dos jóvenes y en contra de los clichés en torno a la discapacidad.

"Eres maravilloso. Muchísimas gracias por esta oportunidad, me encanta haberte conocido y ser parte de película", ha dedicado el actor a Franco, quien ha sido cuatro veces nominado al Goya al mejor montaje por Black Beach, Viaje al Cuarto de una Madre, Que dios nos perdone y Blancanieves.

Irureta, que al comienzo de su agradecimiento confesaba estar "muy contento y algo bloqueado", también ha destacado la importancia de su personaje en la película, David: "Es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad". En otras ocasiones, ha reconocido que comparte mucho con el papel que ha interpretado.

Y por ese compromiso, no tuvo reparos con los desnudos durante el rodaje. En una entrevista con RTVE.es en el Festival de San Sebastián, reivindicó el gesto. "Los desnudos suelen ser de gente guapa y echo de menos cuerpos distintos porque igual no somos tan diferentes. Son dos personas unidas, en una habitación, como si no existiera el mundo", reflexionó.