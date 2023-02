Confesaba a sus seguidores mientras se preparaba para la alfombra azul que tenía dolores de espalda, pero eso no le ha impedido a Nieves Álvarez lucir tan espectacular como siempre. La modelo y presentadora de Flash Moda destaca por su elegancia a la hora de escoger sus looks y no podía faltar a la gran fiesta del cine. Ella es uno de los rostros más habituales de los Premios Goya, que se celebran esta noche en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Actores, directores, académicos, músicos, influencers... Todos los invitados quieren lucirse, llevan sus mejores galas, vestidos de las firmas más conocidas, de los diseñadores más selectos. Hay quien no acierta, pero Nieves Álvarez es una apuesta segura.

Una vez más, la modelo española sorprende y, de nuevo, lo hace con un diseño de alta costura de Stèphane Rolland. Se trata de un vestido hecho en exclusiva para los Premios Goya, a partir del modelo 'Sambódromo' que vimos en el desfile de París con la colección de primavera y verano de 2023. Está hecho en gazar de seda de color café y lleva un cuello impresionante, de aire escultural, que contrasta con el pronunciado escote. La falda va decorada con piezas lacadas en blanco.

Nieves Álvarez en los Premios Goya 2023 GTRES GTRES

Nieves Álvarez en los Premios Goya 2023 GTRES GTRES

Según Nieves Álvares, se trata de un diseño "sencillo". Para el maquillaje ha utilizado una paleta en tonos tierra muy favorecedora, ya que hace que destaque el color de sus ojos. El look se completa con los accesorios dorados, zapatos de Louboutin y joyas de Bulgari.