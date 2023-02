El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha exigido este jueves que rueden "cabezas de más nivel que la de los dos parvulillos" que han elegido Adif y Renfe para depurar responsabilidades por el retraso de dos años en la entrega de los trenes de cercanías que tienen que renovar la flota de Cantabria y Asturias.

Adif anunció este lunes el cese del jefe de Inspección y Tecnología de Vía y Renfe y también del responsable de Gestión de Material, por los problemas en el diseño de los trenes y que retrasarán la entrega de estos ferrocarriles hasta 2026, como ha indicado este miércoles el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores.

En esta línea, Revilla ha opinado que "esa chapuza tiene que tener consecuencias más importantes que el cese de dos personas de las que ni siquiera conocemos los nombres y que me parecen gente de segundo nivel". También cree que estas dos personas cesadas "no son peces gordos, porque esto ha tenido que tener un responsable de altísimo nivel". Por ello, ha incidido en que "no puede haber solo dos responsables, que se apunta a que eran dos personas a punto de ser cesadas, como diciendo 'vamos a quedar bien con estos parvulillos de Asturias y Cantabria'". Así, exige "una rectificación porque la demora ya no hay quien la arregle".

En este contexto, Revilla ha mostrado su descontento con el Ministerio de Transportes. Considera que lo "más grave" de este tema "no es la chapuza" de que se licite una obra con "defectos" técnicos, que cree que le puede pasar a cualquiera, sino que el Ministerio de Transporte "lo ha tenido callado casi dos años". "Como si unos a otros se dijesen: cuéntalo tú que a mí me da risa porque es algo inaudito. Me llevo las manos a la cabeza que pase en un país como España, con los mejores ingenieros y mejores empresas de construcción del mundo", ha añadido.