Revilla calcula que los trenes tardarán dos años en llegar

Ante el escándalo de los trenes que no caben en los túneles de Cantabria y Asturias, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, considera que es "una vergüenza" y que Adif y Renfe se "pasan la bola". Entrevistado en TVE, apunta que esto "no ocurre ni en un país de África" y calcula que los trenes tardarán dos años en llegar porque aún no han empezado a fabricarlos.