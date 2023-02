Cantabria y Asturias tendrán que esperar varios años a la llegada de la nueva flota de trenes de Cercanías y media distancia. Un error ha provocado que las medidas de los trenes de ancho métrico que se iban a fabricar no coincidan con las de los túneles. Renfe, que señala que el fallo está en los datos de los gálibos ferroviarios publicados en la declaración sobre la red de Adif, ha pactado ya una solución con el fabricante, CAF, que retrasará el proyecto dos o tres años.

Según un informe de Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), al detectar el fabricante que los trenes no cabrían en determinados tramos de la infraestructura, se paró todo el proceso de inicio de su fabricación y empezó la búsqueda de la mejor solución posible.

El Ministerio de Transportes ha reconocido el error y asegura que ya se ha subsanado. Sin embargo, el retraso en la renovación de los trenes ha indignado a las comunidades afectadas, que piden una explicación "clara y contundente".

También se valoró aplicar una excepción a la Instrucción Ferroviaria de Gálibos en los puntos con interferencias, autorizada por la AESF o bien emitir una nueva específica para la red de ancho métrico, aunque, finalmente, se ha optado por el denominado 'método comparativo', que si bien está descrito en la norma europea, no está regulado en la española.

Tras adjudicarse el pedido, CAF informó a Renfe de la posibilidad de que la infraestructura no cumpliera con los gálibos publicados por Adif, extremo que fue confirmado posteriormente, de acuerdo con el informe. Concretamente, la infraestructura actual incumple en numerosos puntos los gálibos GEE10 y GED10 definidos para actuaciones de nueva construcción o de acondicionamiento en la Instrucción Ferroviaria de Gálibos de la AESF.

Revilla pide explicaciones a la ministra de Transportes

"El jueves la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, estará en Cantabria y espero que explique quién es el que ha licitado un proyecto sin calcular bien las dimensiones de los trenes", dijo este jueves en RNE el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla .A su juicio, "no tiene justificación alguna" y le parece "inaudito" que esto le pueda ocurrir a una administración.

Según ha indicado, el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, también "está que trina también con ese tema". "Esperamos una respuesta, una respuesta que tiene que ser cuándo vamos a tener esos trenes", ha dicho Revilla, que ha pedido "que los responsables paguen las consecuencias".

Según ha explicado este viernes a preguntas de los medios de comunicación, el error parece más "propio de una inocentada, pero no lo es". "De ser como se está explicando, es incomprensible que ocurra en un Estado de Derecho, en el que hay profesionales muy cualificados", ha subrayado Revilla. "Me recuerda a una noticia de hace un par años de que se había fabricado un submarino que, cuando se hizo la botadura, no flotaba", ha apostillado.