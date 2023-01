El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes ante el Pleno del Congreso la "respuesta social" del Ejecutivo a la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, frente a su juicio la "fracasada receta neoliberal" de gobiernos anteriores. Durante su comparecencia, ha sacado pecho de la influencia de España en el ámbito europeo y, aunque ha dicho que "queda mucho por hacer", ha abogado por "seguir protegiendo a la mayoría social" en contraposición a "los recortes" al estado del bienestar.

"Vamos a poner todos los recursos del estado al servicio de la mayoría. Y no al revés. Mucho menos al servicio de una minoría poderosa mientras se condena al sálvese quien pueda a la mayoría de la gente", ha reiterado, en referencia al plan de respuesta por valor de 45.000 millones que el Ejecutivo ha movilizado desde el inicio de la crisis.

Sánchez ha comparecido en la Cámara Baja en sesión extraordinaria para explicar las medidas aprobadas por el Ejecutivo para paliar las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania y dar cuenta del resultado de los últimos Consejos Europeos. Unas medidas que, en su opinión, han sido "más eficaces" que las que se pusieron en marcha tras la crisis financiera.

"Con la respuesta neoliberal de entonces se tardaron ocho años en recuperar los niveles previos de PIB y diez años en recuperar los niveles de empleo. Con la respuesta social que hemos ido dando a lo largo de estos tres años, hemos recuperado el nivel del empleo previo a la pandemia y la desigualdad no ha aumentado como sí sucedió durante la crisis financiera", ha recalcado.

En esta línea, el líder del Ejecutivo ha celebrado que las medidas puestas en marcha están siendo avaladas por "muchos gobiernos", pese a las "resistencias" que se encontraron por el camino, algunas -ha dicho- "previsibles", como aquellas que vinieron de las "grandes corporaciones energéticas". "Otras eran más inexplicables, como las de quienes maniobraron para que las medidas de justicia social no salieran en Bruselas", ha asegurado, en referencia a las críticas del PP a la conocida como excepción ibérica que, según Sánchez, ha permitido ahorrar a cada español unos 150 euros de media desde su puesta en marcha.

"Jamás nos temblará la mano en defender los derechos conquistados"

El presidente del Gobierno ha aprovechado el discurso para hacer alusión al polémico protocolo antiaborto en Castilla y León, y ha asegurado que "no le temblará la mano" para defender las conquistas sociales en España: "Los derechos conquistados no se cuestionan, se defienden, se acatan y se ejercen. Si a otros, por miedo o por cálculos poselectorales, les tiemblan las piernas para defenderlos, les digo que al Gobierno jamás le va a temblar la mano. No vamos a ceder ni un milímetro", ha defendido.

Sánchez ha recordado que se cumplen 11 meses desde que Ucrania está "resistiendo frente al invasor", pero también frente a un "discurso reaccionario" que cuestiona los valores y los cimientos del proyecto europeo. Un discurso que, según ha alertado, "otros replican en otras latitudes" y ha citado expresamente a países como Brasil, EE.UU. y "también en España" y que bajo su punto de vista significaría "retroceder a una época que pensábamos pasada, una época en blanco y negro".