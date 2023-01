Senderismo, running, esquí, ciclismo, tenis, fútbol, surf, vela… Ya sea en invierno o en verano, cada vez más personas eligen viajar para practicar su actividad favorita y se lanzan al turismo deportivo.

Nazaret ya ha ido a varias carreras en España y en abril quiere acudir por primera vez a una ruta de 50 kilómetros en la IX Edición de la Carrera Africana que se celebra en Melilla. En su caso, viaja con su madre y su hermana y lo hacen solamente para asistir al evento. "Lo principal es la carrera, si nuestras piernas nos lo permiten intentaremos hacer algo de turismo el fin de semana", nos cuenta. Gastarán unos 350 euros entre desplazamiento, hotel e inscripción, y las comidas aparte.

El turismo deportivo es una modalidad basada en "la motivación que tiene una persona para desplazarse a un territorio y practicar su principal actividad deportiva", como explica a RTVE.es Albert Balcells, CEO de Ocisport, una empresa que organiza eventos de ciclismo y running en varios territorios del país.

De hecho, esta forma de hacer turismo ha sido en España una palanca importante de la recuperación del sector y, por ello, es uno de los principales apartados de este año en Fitur. En 2022, 2,4 millones de personas vinieron al país con el objetivo de practicar deporte, lo que supone un 3,5% del total de turistas internacionales, según el informe Año Deportivo 2022 de Strava -una red social mundial para deportistas-, también citado por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana. Así, esta opción está cogiendo cada vez más impulso en comunidades como País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares o Canarias.

No obstante, es preciso diferenciarlo del turismo activo, una modalidad para quienes deciden probar una actividad deportiva por primera vez para ver si les gusta la experiencia. Puede abarcar desde el kayak hasta el puenting y, por tanto, está más motivada por el ocio y la diversión que por un elemento competitivo. "Nuestros visitantes igual sí repiten la experiencia, pero no tiene por qué ser al año siguiente ni en el mismo lugar", explica a RTVE.es Naiara Malave, directora de la Asociación de Empresas del Turismo Activo, Deportivo y de Aventura de Euskadi (Aktiba).

Tanto el turismo deportivo como el activo se desarrollan al aire libre y, como señalan ambos expertos, están muy ligados a la sostenibilidad del entorno natural y social donde se desarrolla. Sus actividades pueden conllevar un doble beneficio para las regiones: darlas a conocer y mejorar sus economías locales.

Turismo activo: un primer contacto con la actividad deportiva

Hay otra modalidad que también cuenta con el ingrediente del medio natural y la sostenibilidad, pero no está dirigida a un público tan deportista y de competición, sino a uno que busca realizar una actividad por ocio y diversión. Se trata del turismo activo, una opción para muchos en invierno y en verano.

Jessica y Sergio van a ir dentro de unos días a las pistas de esquí de La Pinilla, en Segovia. "Me van a enseñar a hacer snowboard porque nunca lo he hecho. No es la primera vez que vamos a la nieve, pero sí es la primera vez que me atrevo con este deporte", nos confiesa Jessica. Se gastarán unos 100 euros cada uno, incluyendo gastos de transporte, comida y alquiler de equipo y, en su caso, pasarán el día en las pistas y no visitarán la ciudad. "Si me gusta, repetiremos", señala, y explica que quieren también ir un fin de semana de marzo a Sierra Nevada a hacer lo mismo, pero allí sí aprovecharán para hacer turismo por Granada.

“"Somos los que abrimos la puerta a tomar un primer contacto con la actividad"“

Así, en el caso de Jessica, el turismo activo supone un primer contacto con un deporte que quizás siga practicando en un futuro. "Somos los que abrimos la puerta a tomar un primer contacto con la actividad y muchas veces hemos sido el inicio con el que luego alguien se ha apuntado, por ejemplo, a piragüismo profesional", nos cuenta Malave, que también es cogerente de Begi Bistan, una empresa que lleva 23 años ofreciendo actividades en la costa de Gipuzkoa.

En su empresa organizan actividades en rías o en el mar como kayak, salidas en barco o a remar en las tradicionales traineras, unas embarcaciones típicas de la costa cantábrica con las que antiguamente salían a cazar ballenas. El turismo activo, nos cuenta, abarca un amplio nicho y en Begi Bistan desarrollan unas actividades en función del público al que se dirija, desde niños y grupos escolares, personas con discapacidad o jubilados. Sus clientes suelen gastarse de media unos 8 euros por persona en alquilar un kayak y 25 euros si es una actividad en trainera.