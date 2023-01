Este año, Ucrania aterriza en Fitur de una forma muy diferente a ediciones pasadas, pero con un mensaje claro. "Lo primero que queremos es dar las gracias a todo el mundo y a España por apoyarnos", explica a RTVE.es Mariana Oleskiv, presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania.

El país llega a esta feria internacional del turismo no con el fin de atraer viajeros, sino para mostrar el daño que están sufriendo las infraestructuras y el patrimonio histórico de sus ciudades por la invasión de Rusia. "Ucrania quiere reflejar lo que era y lo que quiere volver a ser", nos cuenta Antonio Santos, presidente de Tourism and Society Think Tank (TSTT), que ha desarrollado el programa Meet Ukraine (Conoce Ucrania) que se presenta en esta edición número 43 de Fitur, que espera atraer a más de 250.000 visitantes y superar las cifras de 2019, antes de la pandemia.

En este contexto, busca atraer el foco internacional para desarrollar acuerdos de cooperación y fomentar la inversión empresarial desde diversos países. Santos considera que Fitur es "el escaparate perfecto" porque es un centro de conexión con el resto de Europa y del mundo.

Alzar la voz de Ucrania y atraer inversiones para reconstruir el país Ucrania llega a la feria con el fin de estrechar su relación con el entorno global y atraer inversiones para reconstruir su país. "Es importante estar aquí en Fitur para alzar la voz de Ucrania y recordar al mundo que todavía hay una guerra", nos cuenta Oleskiv, por lo que su misión no se centra en atraer viajeros, sino en atraer el foco internacional: "No invitamos a los turistas a ir a Ucrania ahora porque estamos esperando al momento adecuado, cuando sea completamente seguro". El espacio ucraniano este año ha sido cedido de forma gratuita por Ifema y es uno de los más modestos del recinto. Revestido con el azul y amarillo de su bandera y bajo el lema Be brave, support Ukraine (Sé valiente, apoya a Ucrania), cuenta con varias mesas y sillas, pero centra su atención en un panel donde aparece la palabra "gracias" en varios idiomas y donde algunos visitantes de la feria han decidido escribir algunos mensajes de apoyo. Este lugar, por tanto, actúa como un centro neurálgico donde convergen declaraciones de fuentes diplomáticas ucranianas, como la de Oleskiv, y las muestras de apoyo de los interesados que pasan por allí. "En los próximos años se verán muchos de nuestros destinos, mostraremos la belleza de nuestro país y el mensaje será diferente: visitad Ucrania", señala la presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania. “"Hay muchos países comprometidos en ayudarnos, es como un 'Plan Marshall' para Ucrania cuando termine la guerra"“ Para poder hacerlo, señala que es preciso que se cumplan dos factores: primero, que la guerra termine y contar con el apoyo militar de Europa Occidental; y después, que los países inviertan en la reconstrucción de sus infraestructuras. "Hay muchos países comprometidos en ayudarnos, es como un 'Plan Marshall' para Ucrania cuando termine la guerra", nos cuenta. Oleskiv incluso abre las puertas a los empresarios, a quienes invita a ir a ciudades como Kiev, aunque sea complicado: "Si eres un inversor o un empresario, también puedes cooperar con Ucrania viniendo en misiones de voluntariado o con el apoyo oficial del Gobierno. Es posible hacer este tipo de visitas, aunque todavía no sea el momento para turistas". Así, Ucrania llega a Fitur con un objetivo de forjar relaciones con Europa y con el resto del mundo, pidiendo un impulso militar y económico para retomar plenamente su actividad turística en un futuro. "Cuando estemos preparados, os invitaremos a todos a venir a Ucrania, os lo haremos saber", indica Oleskiv. La presencia ucraniana en la feria concluye este domingo e incluye reuniones en busca de estas alianzas, con representantes institucionales y empresariales y el acompañamiento de la entidad Madrid Foro Empresarial. 09.35 min Más cerca - El turismo en la Ucrania de la posguerra - Escuchar ahora

'Meet Ukraine': visibilizar el antes y el después de la guerra Además, el país llega este año con un programa de eventos organizados bajo el nombre de Meet Ukraine y desarrollado por TSTT, un espacio formado por diversos profesionales del turismo de diferentes nacionalidades y que empezó a trabajar con la delegación ucraniana hace unas tres semanas. Esta iniciativa promueve encuentros culturales e institucionales durante el transcurso de Fitur para "crear un puente de colaboración entre Ucrania, España y todos los países interesados", como indica TSTT [ver PDF]. Ucrania pretende así reconstruirse bajo el paraguas de este evento internacional. "Vimos que el turismo podía ser una herramienta muy interesante para crear puentes de desarrollo reales", nos cuenta Santos, y por ello decidieron desarrollarlo con la colaboración de algunos responsables de la Unión Europea y autoridades ucranianas. “"En Ucrania había un millón de personas que vivían del turismo: guías, trabajadores en hoteles, agencias de viajes y aeropuertos"“ Gira en torno a varios objetivos, pero todos tienen un componente común: dar visibilidad a la situación que está viviendo Ucrania e iniciar la recuperación de su tejido turístico. "En Ucrania había un millón de personas que vivían del turismo: guías, trabajadores en hoteles, agencias de viajes y aeropuertos", nos explica, y matiza que ahora algunos de esos trabajos los realizan sus mujeres porque muchos de ellos han tenido que ir al frente. “"Estamos trabajando durante la guerra, no 20 años después evaluando el impacto"“ En este escenario, destaca que la clave de esta iniciativa es reimpulsar toda la actividad turística y comercial perdida por la guerra: desde reconstruir carreteras, aeropuertos, hoteles y comunicaciones, hasta formar a nuevos profesionales dentro del sector. Este es un"objetivo primario" y urgente, según el experto, ya que "la industria del turismo mueve muchísimo dinero, no solo en el desarrollo sino en su puesta a punto". Además, también destaca que la utilidad de este proyecto radica en actuar durante el conflicto: "Por eso me parece un programa tan interesante: estamos trabajando durante la guerra, no 20 años después evaluando el impacto". Meet Ukraine pretende remover conciencia y mostrar el impacto que está teniendo la destrucción de su infraestructura y patrimonio histórico y artístico. "Lo que quiere Ucrania es reflejar lo que era, mostrando el antes y el después de ciudades como Járkov, que en tiempos de la Unión Soviética era la capital de la cultura, las artes y el deporte", nos explica Santos. 01.36 min Este miércoles se ha inaugurado la edición 43 de Fitur, que este año pone el foco en la sostenibilidad, innovación y recuperar el turismo extranjero tras la pandemia.