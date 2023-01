09:35

Ucrania ve en el turismo un pilar para comenzar su recuperación. En FITUR, que ya ha dado el pistoletazo de salida a su 43ª edición, el país estará representando con un espacio con el objetivo de potenciar las visitas. En ello contribuye Tourism and Society Think Thank, una institución internacional que tiene como objetivo tender puentes a través del turismo en aquellos territorios en situaciones críticas. Hablamos con su presidente, Antonio Santos, sobre el programa que han desarrollado para Ucrania y que cuenta con la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia gracias a una aplicación que recoge todo el patrimonio.