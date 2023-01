El gestor aeroportuario de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ha indicado que sus operaciones de vuelo se han visto afectadas por un problema en los sistemas informáticos, pero estaba tratando de recuperar la actividad.

La Casa Blanca ha descartado "por el momento" que se trate de un ciberataque a la seguridad del espacio aéreo estadounidense, aunque se va a llevar a cabo una investigación sobre las causas del error informático, según ha informado en un tuit.

“The President has been briefed by the Secretary of Transportation this morning on the FAA system outage. There is no evidence of a cyberattack at this point, but the President directed DOT to conduct a full investigation into the causes. The FAA will provide regular updates.“