La fuerte nevada que ha caído esta madrugada en gran parte del Reino Unido ha afectado a los medios de transporte, dejando decenas de retrasos o cancelaciones en los aeropuertos de Londres. Las carreteras y las vías ferroviarias también se han visto afectadas por el temporal y no se espera que se retome la total normalidad hasta dentro de unos días.

Decenas de pasajeros se han quedado atrapados en los aeropuertos de Londres, donde la nieve y el hielo han obligado al cierre temporal del aeropuerto de Stansted, y ha provocado retrasos en los vuelos en los de Heathrow y Gatwick, según las autoridades británicas.

La pista de Stansted, a las afueras de Londres, ha reabierto tras permanecer cerrada hasta las 4:00 horas de la madrugada (hora peninsular española), mientras que el Servicio de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés) y el servicio de ambulancias de Londres han advertido a los automovilistas del riesgo de nieve, hielo y niebla.

