El ejército ruso está cavando trincheras en playas del norte de Crimea, anexionada ilegalmente por Moscú en 2014, lo que podría responder a la "preocupación por una posible contraofensiva anfibia ucraniana" desde el Mar Negro, según informa este martes el Instituto para el Estudio de la Guerra. El think tank estadounidense menciona una foto publicada el 10 de diciembre que muestra fortificaciones a lo largo de una playa en Chornomorske, en Crimea, a 124 kilómetros al sur de la ciudad de Jersón, liberada por Ucrania hace apenas un mes. Una imagen publicada por varias cuentas de fuentes abiertas como esta:

“***UPDATE***



Geolocation of #Russian anti-landing beach defenses under construction on Crimean tourist beach



Russia must fear #Ukrainian special ops raids as full-scale amphibious landings are not likely#OSINT pic.twitter.com/TUtvK7e9oi“