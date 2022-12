Mujeres francesas y sudafricanas de entre 70 y más de 90 años demuestran que la pasión por el fútbol no entiende de edades. Reunidas en torno al particular Mundial de fútbol femenino sénior, conocen la brecha social, económica y cultural que las separa, pero descubren que, por encima de la competitividad, el gran tanto a marcar es el gran conjunto de valores que transmite el fútbol.

Inmersos en la Copa del Mundo de Fútbol de Catar, con sus luces y muchas de sus sombras, el fútbol presenta otra cara: estas abuelas demuestran que en el campo lo que más vale, no cuesta dinero.

Un tiempo después, el Mundial de abuelas futbolistas las ha clasificado para enfrentarse al equipo de Sudáfrica . "La verdad es que en la foto dan miedo", comentan Martine y Simone deseando conocer a sus rivales, no sin sentir una buena dosis de vértigo.

Es más, insistió a la entrenadora para que "ficháramos a esta, porque corre mucho", recuerda riendo y señalando a Simone, otra de las integrantes de las "Mamies Foot". "Y ahora soy futbolista", asegura toda orgullosa, mientras echa la vista atrás cuando salía junto a Martine a estirar piernas y no sabían ni lo que era un córner.

De hecho, estas abuelas han sido seleccionadas en residencias de mayores . "La directora me dijo: ¿te gustaría jugar al fútbol", cuenta Martine emocionada, acordándose del día en que le propusieron entrar en el equipo. “A los 78 años todavía nos queda mecha”, dice la jugadora entre carcajadas.

Por eso, están tan empoderadas como convencidas de que arrasarán en Francia. "Si la selección masculina no lo consigue, y nuestra selección femenina tampoco, las abuelas lo haremos por ellos", porfía "Mama Bekka".

"Me atropelló un autobús, me dolía todo el cuerpo", dice Anna Bull Buma, que se unió al grupo de Mama Bekka. "Quiero curarme a través del fútbol", subraya. Y desde que lo hace, dice que ya no tiene diabetes ni la tensión alta. Como ella, estas mujeres de 70 y 80 años han encontrado en el fútbol la solución para su salud y una vía de escape de la dureza de sus vidas .

El día de la verdad: competitividad, acogida y sororidad

El viaje de las sudafricanas a Francia es todo emoción. La mayoría de estas abuelas no se habían subido nunca a un avión. Pero eso no es lo mejor. Vienen muy motivadas y como Bekka confiesa, "no hemos volado doce horas solo para jugar un partido. Hemos venido a ganar".

A su llegada, sus rivales, las "Mamies Foot", están esperándolas. "Me han sorprendido los besos de las francesas. No les ha importado el color de la piel, han sido muy cariñosas", asegura Anna Bull. Según afirma, en Sudáfrica no se mezclan con los blancos.

Francine y Anna han encontrado la amistad a través del fútbol. ©Julia Mourri y Clement Boxebeld

"En unos momentos dará comienzo el encuentro en el que se enfrentarán nuestras "Mamies Foot" contra las "Soccer Grannies" de Sudáfrica", resuena en el estadio. La hora de la verdad ha llegado. "¡Van a machacarnos, no hay más que verlas!", le comenta Arlette a Martine.

“¡Vais a ser las reinas del fútbol!“

"Quien tiene el balón es quien dirige el juego", se desgañita dando las últimas instrucciones a las abuelas francesas, Philippe, el entrenador. "¡Vais a ser las reinas del fútbol!", anima a su equipo. ¡Vais a ser las reinas del fútbol!

La superioridad de las africanas es evidente. "¡Ya llevamos 3-0, pero si parece Brasil!". Es lo de menos. Para estas mujeres, la acogida, la sororidad y la ilusión por la vida van más allá de la pura competitividad.

Las abuelas futbolistas de Sudáfrica se llevan el Mundial de Fútbol Sénior Femenino. ©Julia Mourri y Clement Boxebeld

“Tenía artrosis en las rodillas y ya no tengo“

Desde que juegan al fútbol, no se acuerdan de sus problemas y dolencias. Como dice Simone, "tenía artrosis en las rodillas y ya no tengo". El fútbol les aleja de sus difíciles realidades, mitiga su soledad y favorece su salud. "¿Te das cuenta como es la gloria?", afirma mientras ríe satisfecha. Las "Mamies Foot", a día de hoy, siguen entrenando y juegan todas las semanas con niñas de entre 11 y 15 años.