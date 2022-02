Prematura retirada de Irene López para cuidar su salud mental

"Podría 'disfrazar' los motivos por los cuáles dejo el fútbol, pero no lo voy a hacer, lo dejo por cuestiones de salud mental". Así de rotunda se mostró Irene López, jugadora del Madrid CFF, al anunciar su retirada a través de sus redes sociales.

La jugadadora, que fue campeona del mundo sub-17 con España en 2018, ha decidido dejar el que ha sido su deporte para cuidarse porque "hay que priorizarse por encima de todo".

Este jueves, sorprendida por todo el apoyo que ha recibido tras su retirada, Irene López habla sobre su experiencia en "este tema tabú" con la idea de poder "ayudar a otras personas".

"Nadie te enseña a manejar el estrés y la ansidedad"

"Al principio lo llevé en silencio porque no me atrevía. No sabía qué me pasaba. No me entendía ni yo y dudaba que me pudiera entender la gente", reconoce en una entrevista con al Federación Española de Fútbol.

“Es duro decir 'no' a todo para dedicarte a ti“

"Es duro decir 'no' a todo para dedicarte a ti. Ese egoísmo es necesario. Hay que tenerlo", continúa esta jugadora que ahora ha aprendido a pensar en ella y priorizarse.

López, que también fue campeona de Europa, repasa cómo por su carrera en el fútbol fue "quemando etapas a un ritmo inusual" cuando solo tenía 14 ó 15 años y eso es algo que puede afectar "a las personas más vulnerables, que no tienen aún la personalidad moldeada".

01.28 min Patricia Ramírez, sobre la retirada de Irene López: "La exigencia nos puede provocar mucho sufrimiento mental"

"Nadie te enseña a manejar ni te habla del estrés y la ansiedad y lo que puede conllevar la competición de alto nivel", afirma. Y continúa: "No te ponen ese colchón para cuando llegue el día que te tengas que bajar de ese escalón".