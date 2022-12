El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado las condiciones de uso de los abonos gratuitos de Media Distancia Convencional para evitar la incorrecta utilización de estos títulos, en especial los comportamientos de determinados usuarios que reservan plaza en los trenes con el abono y luego no viajan.

Tras haberse detectado un uso irregular de los títulos, que desvirtúan la efectividad de las medidas encaminadas a incentivar la demanda del transporte público y contribuir a reducir las emisiones de CO2, el Ministerio ha aprobado una serie de medidas para promover su buen uso que, en su mayoría, se pondrán en funcionamiento el 7 de diciembre.

Así, a través de la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de Media Distancia, se restringirá la formalización de viajes, la adquisición de abonos y se sancionarán los usos irregulares reiterados, entre otras actuaciones.

En concreto, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza sin finalmente no va a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de Media Distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

