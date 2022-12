Cerco a las 'reservas fantasma' en los abonos gratuitos de Renfe

Renfe modifica las normas de los abonos gratuitos y se lo pone más difícil a quienes hacen un mal uso de ellos en media distancia. Han detectado que uno de cada diez abonados reservan varias plazas que luego no ocupan, con lo que hay trenes que van medio vacíos. Ahora serán sancionados y pueden quedarse sin abono y sin fianza.

De momento no contemplan multas, pero a quienes reserven, no suban al tren y no anulen, como mínimo, dos horas antes, las dos primeras veces recibirán un aviso de Renfe. A la tercera, la compañía les retirará el abono, no podrán comprar otro en un mes y se quedará la fianza de 20 euros.

Foto: EFE / MARTA PÉREZ