Cada día ocho personas se infectan de VIH en España. El 45% de los nuevos diagnósticos fueron tardíos según consta en los últimos datos de Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida en España. Las cifras de Infecciones de Transmisión Sexual como la sífilis, la gonorrea o la clamidia se han disparado.

El aumento del número de parejas sexuales, la relajación en el uso del condón, la proliferación de prácticas de riesgo como mezclar sexo con drogas o el inicio cada vez más temprano de las relaciones están detrás del aumento de casos. También hay que sumar la mejora de las pruebas diagnósticas. Informe Semanal se acerca a las generaciones más jóvenes para conocer cómo ven el sexo y qué consecuencias tienen las prácticas de riesgo para la salud.

"El sida me recuerda a los años 70, 80"

Este 1 de diciembre es el día mundial de la lucha contra el VIH. En Informe Semanal hemos hablado con jóvenes de la Generación Z para saber si tienen presente la posibilidad de contraer este virus y otras enfermedades de transmisión sexual, en aumento en los últimos años, a la hora de mantener relaciones sexuales.

00.58 min La Generación Z y el sexo 1/3: EL SIDA

Miguel: "Yo cuando pienso en sida me recuerda más a los años 70, 80, cuando había más descontrol, la ruta del bakalao, no sé... "

Álvaro: "Yo me prevengo básicamente para no tener hijos, no por si puedo contraer alguna enfermedad, quiero decir, al final lo que piensas no es lo que vas a contraer, si no en si vas a tener hijos o no. En mis relaciones y en mi entorno en general es así".

Romà: "A día de hoy la mentalidad de los jóvenes no es el sida o la enfermedad que pueda contraer, van directamente a 'yo no quiero tener hijos'"

Yeray: "Que tú una vez pilles una ETS (enfermedad de transmisión sexual), o una infeccion, eso no te convierte en una persona viciosa que busca todo el rato sexo".