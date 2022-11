La Generación Z y el sexo: El sida

El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. En Informe Semanal hemos hablado con jóvenes de la Generación Z para saber si tienen presente la posibilidad de contraer este virus y otras enfermedades de transmisión sexual, en aumento en los últimos años, a la hora de mantener relaciones sexuales.

MIGUEL: "Yo cuando pienso en sida y me recuerda mas a los años 70/80, cuando había más de descontrol, la ruta del bakalao, no se..."

ÁLVARO: "Yo me prevengo básicamente para no tener hijos, no por si puedo contraer alguna enfermedad, quiero decir, al final lo que piensasd no es lo que vas a contraer, si no, en si vas a tener hijos o no. En mis relaciones y en mi entorno en general es así".

ROMA: "A día de hoy la mentalidad de los jóvenes no es el sida o la enfermedad que pueda contraer, van directamente a yo no quiero tener hijos".

MIGUEL: “A veces sí que lo has hecho sin CONDÓN, por la situación, por el momento, porque no tienes... Pero yo a la larga creo que es mejor usar condón porque así puedes descansar mejor”.

YERAY: "Que tú una vez pilles una ETS o una infeccion eso no te convierte en una persona viciosa que busca todo el rato sexo".